ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή

Κατηγορούνται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επιχείρηση εκκένωσης σχολής του ΑΠΘ / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ μετά τα μεσάνυχτα.
  • 38 άτομα συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, από συνολικά 48 προσαγωγές.
  • Η επιχείρηση έγινε λόγω παραμονής ατόμων παρά την απαγόρευση εκδηλώσεων μετά τις 22:00.
  • Προηγήθηκε κάλεσμα για προβολή ταινίας, αλλά μετά την ολοκλήρωσή της, άτομα παρέμειναν στο κτίριο.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, ΟΠΚΕ, ΜΑΤ και Κρατικής Ασφάλειας.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, μετά τα μεσάνυχτα, στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής, όπου παρέμεναν άτομα παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00, που δεν έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα, όπως αποφασίστηκε στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων.

ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας - Εκτός campus έγιναν τα επεισόδια»

Κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. προσήχθησαν 48 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν 38 για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή της κάποια άτομα παρέμεναν εντός του κτιρίου.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και της Κρατικής Ασφάλειας που προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.

«Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΑΠΘ
 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
