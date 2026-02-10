ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας - Εκτός campus έγιναν τα επεισόδια»

«Εκτός του πανεπιστημιακού campus» έγιναν τα επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου (7.2.26) στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Πρυτανείας του ΑΠΘ.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος, σημειώνουν πως: «Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Τα σοβαρά επεισόδια και το πάρτι

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μετά από πάρτι χωρίς άδεια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές.

Ο αστυνομικός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα.

Σε φωτογραφία που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ φαίνεται η στολή του αστυνομικού, στην οποία έχει ανοίξει μια τρύπα από βόμβα μολότοφ, ενώ έχει καεί και η μπλούζα του. Ευτυχώς φορούσε τον προστατευτικό θώρακα κι αυτός του έσωσε τη ζωή.

H φωτογραφία με την καμένη στολή του αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε στα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια

Τα σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Με εντολή του προϊσταμένου εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι πρυτανικές Αρχές γνώριζαν για τη διεξαγωγή του πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων, αν είχε κατατεθεί αίτημα και αν είχε δοθεί σχετική άδεια, καθώς και ποια ήταν η στάση της εταιρείας φύλαξης του Ιδρύματος.

Εξηγήσεις για την υπόθεση είχε ζητήσει και το υπουργείο Παιδείας. Με ανακοίνωσή του, είχε ζητήσει απαντήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο.

Όπως σημείωνε, είχε ζητήσει «άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», ανέφερε το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του στις 7/2/2026.

Ζημιές σε αυτοκίνητα από τη ρίψη βομβών μολότοφ από αγνώστους στο ΑΠΘ / Intimenews

Από την πλευρά τους, οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια και κάνουν λόγο για «θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία» που «μετέτρεψε το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών». Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για τον καταλογισμό ευθυνών και θέτουν το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».