«Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Παχυσαρκία: Γονίδια ή τρόπος ζωής; / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιομεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι μια οργανωμένη δράση δημόσιας υγείας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, που δείχνει έμπρακτα ότι η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν υπάρχει σχεδιασμός και υποστήριξη από την Πολιτεία και συνδρομή επιστημόνων του συστήματος υγείας.

Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;

Μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, οι πολίτες μπορούν να περάσουν από προληπτικό έλεγχο και, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα για τη νόσο της παχυσαρκίας, με ιατρική παρακολούθηση, διατροφική υποστήριξη και –σε συγκεκριμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, συμμετέχει ενεργά μέσα από Ειδικά Κέντρα Πανεπιστημιακών Κλινικών με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες:

  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκον», Α’ Προπαιδευτική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Ν. Τεντολούρης)

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ν. Τεντολούρης, 

Αγ.Θωμά 17 Αθήνα, 11527, τηλ. 2132061458, 2142061459,  και 1566

  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια Καθηγήτρια Α. Ψυρρή)

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Β. Λαμπαδιάρη

Ρίμινι 1, ΧαΙδάρι 12461, τηλ. 2105832013,    και 1566

  • Νοσοκομείο «Σωτηρία», Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Γ. Σιάσος).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Β. Λαμπαδιάρη

Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα 11527, τηλ. 2132034260, και 1566

 

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι μια οργανωμένη δράση δημόσιας υγείας, που δείχνει έμπρακτα ότι η πρόληψη μπορεί να λειτουργήσει σωστά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Οι δικαιούχοι είναι:

Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως 70 ετών (δικαιούχοι του προληπτικού προγράμματος καρδιαγγειακού κινδύνου).

  • ΔΜΣ > 40 kg/m², ή
  • ΔΜΣ 37–40 kg/m², εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συν νοσηρότητα.

Ενδεικτικές συννοσηρότητες που αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων): Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη, Υπέρταση, Στεφανιαία Νόσο, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στεατωτική ηπατική νόσο (MASLD), χρόνια νεφρική νόσο κ.ά.

Επιλέξιμοι για δωρεάν λήψη φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι αποκλειστικά οι ασθενείς που:

  • Έχουν ολοκληρώσει τον προληπτικό εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», και
  • Έχουν λάβει επίσημο μήνυμα (SMS/ηλεκτρονική ειδοποίηση) που τους παραπέμπει σε δημόσια δομή για εξειδικευμένη εξέταση και δωρεάν χορήγηση ειδικής αγωγής.

Βήμα 1: Έλεγχος του μηνύματος παραπομπής

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», οι επιλέξιμοι πολίτες λαμβάνουν SMS/ειδοποίηση με παραπομπή για αντιμετώπιση παχυσαρκίας σε δημόσια δομή.

Βήμα 2: ραντεβού σε Δημόσια δομή

Ο ασθενής επικοινωνεί με τη Γραμματεία/ραντεβού του Ιατρείου Παχυσαρκίας για προγραμματισμό επίσκεψης, έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία του και το σχετικό μήνυμα παραπομπής.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιείται:

  • Αναλυτικό ιστορικό και κλινική εξέταση
  • Επιβεβαίωση των κριτηρίων (ΔΜΣ και συννοσηρότητες, όπου απαιτείται)
  • Εκτίμηση ενδείξεων/αντενδείξεων και καθορισμός θεραπευτικού στόχου
  • Καταγραφή στο σύστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος.
  • Η αγωγή χορηγείται και ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά για:
  • Αποτελεσματικότητα (απώλεια βάρους/βελτίωση δεικτών)
  • Ασφάλεια και ανεπιθύμητες ενέργειες
  • Προσαρμογή του πλάνου όπου χρειάζεται.
