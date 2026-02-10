Έρχεται το νέο Taxisnet - Πώς θα ελέγχονται εισοδήματα και συναλλαγές

Βαθιές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης

Έρχεται το νέο Taxisnet - Πώς θα ελέγχονται εισοδήματα και συναλλαγές
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Εφορία - ΑΑΔΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φορολογική διοίκηση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω POS, δεδομένα από το myDATA, καθώς και στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες, δημόσιους φορείς και φορολογικές αρχές του εξωτερικού.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η εκτεταμένη τεχνολογική αναβάθμιση της ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Η φορολογική διοικηση ενισχύει τις ψηφιακές της υποδομές και περνά σε ένα μοντέλο ελέγχων που βασίζεται στη διασύνδεση συστημάτων, στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και στην παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ αναισθησιολόγος- Έκοβε αποδείξεις ακόμη και...10 €

Κεντρικό άξονα της αναβάθμισης αποτελεί η ενεργοποίηση προηγμένων συστημάτων επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, τα οποία θα επιτρέπουν ταχύτατες διασταυρώσεις πληροφοριών από πλήθος πηγών. Η φορολογική διοίκηση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω POS, δεδομένα από το myDATA, καθώς και στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες, δημόσιους φορείς και φορολογικές αρχές του εξωτερικού, δημιουργώντας ολοκληρωμένα ψηφιακά προφίλ φορολογουμένων και εντοπίζοντας αποκλίσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Σημαντική τομή συνιστά και η «ζωντανή» παρακολούθηση των ταμειακών μηχανών, καθώς με την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων οι συναλλαγές των επιχειρήσεων θα διαβιβάζονται άμεσα στη φορολογική διοίκηση. Η δυνατότητα συνεχούς ροής δεδομένων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση μηχανισμών ειδοποίησης σε περιπτώσεις διακοπής ή ασυνήθιστης δραστηριότητας.

Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση του νέου ενοποιημένου Taxis, το οποίο αντικαθιστά τα βασικά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και διασυνδέεται με κρίσιμους φορείς του Δημοσίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 

Διαβάστε περισσότερα στο dnews.gr

 

