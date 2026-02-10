Απαγωγή μητέρας γνωστής δημοσιογράφου: Tι συμβαίνει με τα λύτρα

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του «Today», Σαβάνα Γκάθρι, με το FBI να δηλώνει πως μέχρι στιγμής δεν έχει ενδείξεις για ενεργή επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και πιθανούς απαγωγείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του FBI, Κόνορ Χέιγκαν, δεν έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι ή πρόσωπα ενδιαφέροντος, ενώ η υπηρεσία έχει ενεργοποιήσει κέντρο επιχειρήσεων 24ωρης λειτουργίας με τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων και ειδικών στη διαχείριση κρίσεων. Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στο κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

«Κάποιος έχει εκείνο το στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε τη Νάνσι πίσω στο σπίτι της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκκληση της Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς - Τι συμβαίνει με τα λύτρα

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε την κατάσταση της οικογένειας, η οποία είναι σε απόγνωση. Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η μητέρα της είναι ζωντανή.

«Την απήγαγαν και δε γνωρίζουμε πού βρίσκεται. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων», δήλωσε, καλώντας πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα να είναι σε επιφυλακή και να αναφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο, ακόμη κι αν βρίσκονται μακριά από την περιοχή του Τούσον.

Φωτογραφία από το βίντεο που ανήρτησε η δημοσιογράφος, στο οποίο απηύθυνε έκκληση στους απαγωγείς / AP

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι απαγωγείς έχουν ζητήσει λύτρα. Την τελευταία εβδομάδα, αρκετά μέσα ενημέρωσης έλαβαν επιστολές με αιτήματα για καταβολή χρημάτων, χωρίς ωστόσο οι Αρχές να επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους.

Την ίδια ώρα, το FBI έχει προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης μέσω ψηφιακών πινακίδων σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. Παράλληλα, οι τηλεφωνικές γραμμές των Αρχών έχουν δεχτεί χιλιάδες κλήσεις από πολίτες.

Το χρονικό της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 84χρονη απήχθη παρά τη θέλησή της από το σπίτι της, λίγο έξω από το Τούσον. Τελευταία φορά εθεάθη στις 31 Ιανουαρίου, ενώ δηλώθηκε αγνοούμενη την επόμενη ημέρα.

Έλεγχοι DNA επιβεβαίωσαν ότι αίμα που βρέθηκε στη βεράντα του σπιτιού της ανήκε στην ίδια, ενώ η κάμερα του κουδουνιού είχε αποσυνδεθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι, καθώς χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα, φέρει βηματοδότη και έχει ιστορικό υπέρτασης.

Οι έρευνες της αστυνομίας και του FBI συνεχίζονται σε κατοικίες της οικογένειας και τη γύρω περιοχή, με ελέγχους σε γειτονικά σπίτια και άλλες τοποθεσίες.

Στιγμιότυπα από τις έρευνες για τον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι / Φωτογραφίες AP (Ty ONeil)