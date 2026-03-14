Ford Explorer Collection : Μια έκδοση για... λίγους

Το νέο Explorer Collection είναι η πρόσφατη προσθήκη στην Ford Collection, η οποία αποτελεί μια σειρά ειδικών μοντέλων περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει μοναδικό σχεδιασμό με βελτιωμένες προδιαγραφές. Σχεδιασμένη με στόχο να αποτελέσει την απόλυτη έκφραση του δυναμικού πνεύματος του Ford Explorer, η έκδοση Collection αντλεί έμπνευση από αθλητές και σπορ εξοπλισμό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τιμώντας όσους αγαπούν τη δράση και τις συναρπαστικές εμπειρίες.

Εξωτερικά, το Explorer Collection διαθέτει το αποκλειστικό χρώμα Cactus Grey, καθώς και Satin Black ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών νέας σχεδίασης. Τη συνολική εμφάνιση ολοκληρώνουν τόσο η μαύρη οροφή και οι εμπρός/πίσω προστατευτικές ποδιές, όσο και τα χαρακτηριστικά γραφικά που βρίσκονται στις πόρτες και τις πίσω κολόνες – στοιχεία που προσδίδουν στο SUV μοντέλο της Ford μια πιο δυναμική παρουσία.

Στο εσωτερικό, το νέο Explorer Collection έχει ως κύριο χρώμα το Black Onyx, που δημιουργεί αντίθεση με το πορτοκαλί που διακοσμεί τα πλαϊνά των καθισμάτων, το κάτω μέρος της μπάρας ήχου και τις ζώνες ασφαλείας. Ένα εντυπωσιακό μαύρο-πορτοκαλί εφέ διακοσμεί το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν ένα μοναδικό 2D πλεκτό ένθετο, το οποίο θυμίζει σε υφή και εμφάνιση διάφορα είδη σπορ ρουχισμού και εξοπλισμού υψηλής ποιότητας.

Αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move

Το συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Ford Explorer διαθέτει μια κινητή οθόνη 14,6 ιντσών με στάνταρ συμβατότητα ασύρματου Apple CarPlay 8 και Android Auto. 8 Πλέον, το σύστημα υποστηρίζεται από νέο λογισμικό βασισμένο σε Android, για ακόμα πιο ομαλή λειτουργία.

Η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Τώρα παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών σε φακέλους ή συνδυασμού τους, ώστε ο οδηγός να οργανώνει τα πιο σημαντικά για τον ίδιο app – όπως θα έκανε με ένα smartphone. Ταυτόχρονα, για ακόμα καλύτερη ευκολία, το infotainment παρέχει τώρα διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης.

Αυξημένη αυτονομία και απόδοση

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Explorer Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 444 km. 2 Αυτό δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η έκδοση Standard Range του νέου Ford Explorer διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη ισχύ στα 140 kW (190 PS) ⁷ και ροπή στα 350 Nm ⁷. Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το νέο Ford Explorer Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, το Ford Explorer συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 602 km.

Νέες τεχνολογίες για ανώτερη οδηγική άνεση

Το αναβαθμισμένο Ford Explorer προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.Το Intelligent Adaptive Cruise Control του Explorer είχε ήδη την δυνατότητα να προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα με το περιβάλλον, Τώρα, η αναβαθμισμένη εκδοχή του υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Το νέο Reversing Assist έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τους οδηγούς σε απαιτητικές συνθήκες, όπως η κίνηση σε στενούς δρόμους.Το νέο Trained Park Assist είναι μία ακόμη τεχνολογία που υποστηρίζει τους οδηγούς κατά τη διάρκεια απαιτητικών ελιγμών στάθμευσης.

Μια ακόμη προσθήκη είναι το σύστημα Driver State Assist , το οποίο χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του τελευταίου και τις κινήσεις του στο τιμόνι.Όλα τα Ford Explorer διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One-Pedal Drive), για ακόμα πιο άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην πόλη.

Το Pro Power Onboard τροφοδοτεί τις δραστηριότητές σας

Το νέο Pro Power Onboard ξεκλειδώνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τους κατόχους του Explorer.Μία πρακτική πρίζα Pro Power Onboard βρίσκεται στον χώρο αποσκευών του οχήματος για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως laptop. Ε

Η νέα γκάμα εκδόσεων του Ford Explorer, συμπεριλαμβανομένης του Explorer Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.