Δένδιας προς Τουρκία για την απάντηση της Ελλάδας αν δεχθεί επίθεση (βίντεο Star)

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι σε περίπτωση που μας επιτεθεί, η χώρα μας θα απαντήσει με στρατηγικούς πυραύλους, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε συγκεκριμένα την Άγκυρα, από το 3ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας στο οποίο ήταν κεντρικός ομιλητής, ότι αν επιτεθεί στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας έστω και ένα μικρό νησί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

«Θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυραύλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το τουρκολιβυκό και έφτασε στη Λιβύη

Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν σχεδόν καθημερινά παραβάσεις και παραβιάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μια τέτοια κίνηση δημοσίευσε προκλητικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, εμφανίζοντας προκλητικό χάρτη. Σε αυτόν φαίνεται η πορεία ενός τέτοιου αεροσκάφους από την Τουρκία, να περνάει πάνω από την περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, και να φτάνει στη Λιβύη.

Η πτήση τουρκικού drone μέχρι τη Λιβύη

Εκνευρισμός στην Άγκυρα από τη συμμαχία της Ελλάδας με Γαλλία και Ισραήλ

Οι Τούρκοι ανησυχούν πολύ από τη στρατιωτική συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία και το Ισραήλ. Ο Ομέρ Τσελίκ κάλεσε τη χώρα μας να λύσει τα θέματα συζητώντας μόνο με την Τουρκία, χωρίς να καταφεύγει σε πλάγιες οδούς. «Έχει φανεί πως όταν φεύγουν από τον αυτοκινητόδρομο καταλήγουν στο χαντάκι» δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος με το γνωστό του προκλητικό ύφος.

Την ίδια ώρα Τούρκοι αναλυτές και δημοσιογράφοι συνεχίζουν να επιτίθενται στην Ελλάδα για την απόφασή της να ενισχύσει αμυντικά τα νησιά της.

«Ή θα είμαστε ξεκάθαρα αποτρεπτικοί σε αυτά, δηλαδή θα τα εξοπλίσουμε κι εμείς, ή θα εφαρμόσουμε κυρώσεις σταδιακά» υποστήριξε ο δημοσιογράφος Νεβζάτ Τσίτσεκ.












