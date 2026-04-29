Δένδιας: Θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους σε μια επίθεση

Ηχηρό μήνυμα προς Τουρκία για το δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Πολιτικη
Δένδιας προς Τουρκία για την απάντηση της Ελλάδας αν δεχθεί επίθεση (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προειδοποίησε την Τουρκία ότι σε περίπτωση επίθεσης, η Ελλάδα θα απαντήσει με στρατηγικούς πυραύλους.
  • Η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικούς πυραύλους σε πλατφόρμες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
  • Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβιάζουν καθημερινά τον εναέριο χώρο του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
  • Η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδας, Γαλλίας και Ισραήλ προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία.
  • Τούρκοι αναλυτές προτείνουν στρατηγικές κυρώσεων κατά της Ελλάδας λόγω της ενίσχυσης των αμυντικών νησιών.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι σε περίπτωση που μας επιτεθεί, η χώρα μας θα απαντήσει με στρατηγικούς πυραύλους, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Δένδιας από Κόσοβο: Η Ελλάδα εγγυάται την ειρήνη στα Βαλκάνια

Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε συγκεκριμένα την Άγκυρα, από το 3ο Συνέδριο Θαλάσσιας Ασφάλειας στο οποίο ήταν κεντρικός ομιλητής, ότι αν επιτεθεί στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας έστω και ένα μικρό νησί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:  

«Θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυραύλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».   

Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία

Τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το τουρκολιβυκό και έφτασε στη Λιβύη  

Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν σχεδόν καθημερινά παραβάσεις και παραβιάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μια τέτοια κίνηση δημοσίευσε προκλητικά το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, εμφανίζοντας προκλητικό χάρτη. Σε αυτόν φαίνεται η πορεία ενός τέτοιου αεροσκάφους από την Τουρκία, να περνάει πάνω από την περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, και να φτάνει στη Λιβύη

Εκνευρισμός στην Άγκυρα από τη συμμαχία της Ελλάδας με Γαλλία και Ισραήλ 

Οι Τούρκοι ανησυχούν πολύ από τη στρατιωτική συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία και το Ισραήλ. Ο Ομέρ Τσελίκ κάλεσε τη χώρα μας να λύσει τα θέματα συζητώντας μόνο με την Τουρκία, χωρίς να καταφεύγει σε πλάγιες οδούς. «Έχει φανεί πως όταν φεύγουν από τον αυτοκινητόδρομο καταλήγουν στο χαντάκι» δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος με το γνωστό του προκλητικό ύφος. 

Μακρόν: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ!

Την ίδια ώρα Τούρκοι αναλυτές και δημοσιογράφοι συνεχίζουν να επιτίθενται στην Ελλάδα για την απόφασή της να ενισχύσει αμυντικά τα νησιά της.  

«Ή θα είμαστε ξεκάθαρα αποτρεπτικοί σε αυτά, δηλαδή θα τα εξοπλίσουμε κι εμείς, ή θα εφαρμόσουμε κυρώσεις σταδιακά» υποστήριξε ο δημοσιογράφος Νεβζάτ Τσίτσεκ.  
 

 
 
 
 
 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΛΙΒΥΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top