Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία

Μεγάλη ενόχληση για το θα είμαστε «δίπλα σας» του Γάλλου προέδρου

Iσχυρό μήνυμα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση εκπέμπει η Αθήνα μετά την ελληνογαλλική συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε απειλή κατά της χώρας μας. Την ίδια ώρα, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «συμμαχία κατά της Άγκυρας».

Μακρόν: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ!

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, χαρακτηριστική ήταν η φράση του Γάλλου προέδρου «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», αλλά και η διαβεβαίωσή του ότι η Γαλλία «θα είναι δίπλα» στην Ελλάδα, σε περίπτωση απειλής. Το μήνυμα αυτό, σε συνδυασμό με τη ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής της συμφωνίας, ερμηνεύεται από την Αθήνα ως σαφής ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία διαμήνυσε ο Μακρόν από την Αθήνα 

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η συμφωνία υπερβαίνει τα διμερή όρια, τονίζοντας την ευρωπαϊκή της διάσταση και την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά επιδιώκει να διασφαλίσει πως «κανείς δεν θα τολμήσει να υλοποιήσει τις απειλές του».

Προτάσεις για μποϊκοτάζ στη Γαλλία από τουρκικά ΜΜΕ     

Στον αντίποδα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με έντονο τρόπο, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο παιχνίδι» του Μακρόν και για ελληνογαλλική σύμπλευση που στοχεύει την Τουρκία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, διατυπώθηκαν ακόμη και προτάσεις για μποϊκοτάζ κατά της Γαλλίας, με προτροπές προς τους πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια και αγορές γαλλικών προϊόντων όσο ο Μακρόν παραμένει στην εξουσία! 

Μποϊκοτάζ στη Γαλλία λόγω Μακρόν προτείνει η Μιλιέτ  

Την ίδια ώρα, η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τη γεωπολιτική της παρουσία και στη Λιβύη. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισκέφθηκε την Τρίπολη, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη στη Λιβύη  

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η Αθήνα εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει τη Λιβύη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επιδιώκοντας μια πιο στενή στρατηγική συνεργασία.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται αναδεικνύει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, με την ελληνογαλλική προσέγγιση να λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων και να προκαλεί αντιδράσεις πέρα από τα ελληνικά σύνορα.
 

