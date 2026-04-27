Άγιος Δημήτριος: Συντετριμμένος ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Δε γύρισε ούτε στιγμή να κοιτάξει την πρώην σύντροφο του γιου του

27.04.26 , 20:31 Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους
27.04.26 , 20:26 «Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!
27.04.26 , 20:15 Άγιος Δημήτριος: Συντετριμμένος ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε
27.04.26 , 20:05 Άννα Βίσση: Το Aigaio της απέκτησε music video - Δείτε το!
27.04.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Πήγε «Στο super market» κι έλυσε τον γρίφο - Εσύ;
27.04.26 , 19:32 Ανδρουλάκης: 6 νέες μηνύσεις για τις υποκλοπές - Πρόταση για εξεταστική
27.04.26 , 19:17 Ελληνίδα ηθοποιός: «Μου κόστισε η απώλεια της Νατάσας Μανίσαλη»
27.04.26 , 19:13 Οριστική λύση για τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ χωρίς πινακίδες και άδεια
27.04.26 , 19:00 Αννίτα Πάνια: Η ηλικία, το ύψος, το Instagram και ο 18χρονος γιος
27.04.26 , 18:59 Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη: Ευχαριστίες στους ανθρώπους του ΕΣΥ
27.04.26 , 18:42 Παγκράτι: «Την έπιασε από τον λαιμό, τη χτυπούσε πάνω στα αυτοκίνητα»
27.04.26 , 18:15 Volvo Car Hellas: Παρούσα στο Delphi Economic Forum Χl
27.04.26 , 18:13 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
27.04.26 , 17:58 Πάμε Θέατρο; Οι νέες θεατρικές πρεμιέρες που αξίζει να δείτε την άνοιξη!
27.04.26 , 17:56 Shrinkflation: Μικραίνουν οι συσκευασίες, ίδιες παραμένουν οι τιμές
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Τα ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου και της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο
Στη δικαστική αίθουσα προσήλθε το πρωί ο ανώτερος διοικητικά αστυνομικός, πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο και δεν έριξε ούτε μία ματιά στην πρώην σύντροφο του γιου του.  

Άγιος Δημήτριος: Έκλαιγε ασταμάτητα στη δίκη η πρώην σύντροφος του 27χρονου

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στη δικαστική αίθουσα και πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο χαροκαμένος πατέρας ήταν συντετριμμένος, στο πλάι του είχε τον συνήγορό του, αλλά και συναδέλφους του αστυνομικούς που υπηρετούν στα δικαστήρια και του συμπαραστέκονται. 

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο

Από τους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους γνωρίζει μόνο την πρώην σύντροφο του αδικοχαμένου γιου του και «πέτρα του σκανδάλου» σε αυτή την τραγωδία, καθώς ήταν σε σχέση με τον γιο του για τρία χρόνια. Δε γύρισε ούτε μία στιγμή να την κοιτάξει, με τη νεαρή κατηγορούμενη να κλαίει διαρκώς. 

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον σκότωσε»

Άγιος Δημήτριος: Η κοπέλα που ήταν πέτρα του σκανδάλου για τη δολοφονία του 27χρονου

«Το γεγονός ότι νομικά βρίσκεται απέναντι από τους τρεις νεαρούς δείχνει ότι η οικογένεια του θύματος βλέπει σοβαρές ευθύνες στους φίλους του δράστη και ειδικά στον 20χρονο που ήταν παρών. Κανείς τους δεν αποκάλυψε την αλήθεια, αμέσως μόλις την έμαθαν», σχολίασε η δημοσιογράφος του Star.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ο πατέρας κάθισε στα έδρανα αριστερά από τους κατηγορούμενους, χωρίς να έχει την παραμικρή επαφή μαζί τους. Αυτό που ζητά ειναι δικαιοσύνη για τον γιο του. 

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 20χρονος 

Το πρωί της Τρίτης θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, θα ισχυριστεί ότι μαχαίρωσε το θύμα γιατί υπήρξε συμπλοκή, ότι δε γνώριζε πως τον είχε πλήξει στην καρδιά, ήξερε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει.  

Ακόμα, φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή και ότι το βράδυ της ίδιας μέρας έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου. 

Άγιος Δημήτριος: Ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία γιου υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δράστης ήταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον πήρε φίλος του και του είπε για το τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου. 

Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε θα τα αποδώσει στον φόβο και τον πανικό.  

«Έχω μετανιώσει, μακάρι να γυρνούσα το χρόνο πίσω», είπε στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά την σύλληψή του, ενώ υποστηρίζει πως από την αρχή ήθελε να παραδοθεί. 

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το έγκλημα 

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο έφερε στο «φως» το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Σε αυτό έχει καταγραφεί ο καθ΄ομολογίαν δράστης λίγα λεπτά αφού μαχαίρωσε το άτυχο παλικάρι και με μεγάλη ταχύτητα να φεύγει από το σημείο με το μαύρο όχημα που είχε ενοικιάσει. 

Οι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν στις 20 Μαΐου. 

