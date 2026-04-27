Άγιος Δημήτριος: Συντετριμμένος ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Τα ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου και της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο

Στη δικαστική αίθουσα προσήλθε το πρωί ο ανώτερος διοικητικά αστυνομικός, πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο και δεν έριξε ούτε μία ματιά στην πρώην σύντροφο του γιου του.

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στη δικαστική αίθουσα και πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο χαροκαμένος πατέρας ήταν συντετριμμένος, στο πλάι του είχε τον συνήγορό του, αλλά και συναδέλφους του αστυνομικούς που υπηρετούν στα δικαστήρια και του συμπαραστέκονται.

Από τους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους γνωρίζει μόνο την πρώην σύντροφο του αδικοχαμένου γιου του και «πέτρα του σκανδάλου» σε αυτή την τραγωδία, καθώς ήταν σε σχέση με τον γιο του για τρία χρόνια. Δε γύρισε ούτε μία στιγμή να την κοιτάξει, με τη νεαρή κατηγορούμενη να κλαίει διαρκώς.

«Το γεγονός ότι νομικά βρίσκεται απέναντι από τους τρεις νεαρούς δείχνει ότι η οικογένεια του θύματος βλέπει σοβαρές ευθύνες στους φίλους του δράστη και ειδικά στον 20χρονο που ήταν παρών. Κανείς τους δεν αποκάλυψε την αλήθεια, αμέσως μόλις την έμαθαν», σχολίασε η δημοσιογράφος του Star.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ο πατέρας κάθισε στα έδρανα αριστερά από τους κατηγορούμενους, χωρίς να έχει την παραμικρή επαφή μαζί τους. Αυτό που ζητά ειναι δικαιοσύνη για τον γιο του.

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 20χρονος

Το πρωί της Τρίτης θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, θα ισχυριστεί ότι μαχαίρωσε το θύμα γιατί υπήρξε συμπλοκή, ότι δε γνώριζε πως τον είχε πλήξει στην καρδιά, ήξερε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει.

Ακόμα, φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή και ότι το βράδυ της ίδιας μέρας έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου.

Ο δράστης ήταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον πήρε φίλος του και του είπε για το τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου.

Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε θα τα αποδώσει στον φόβο και τον πανικό.

«Έχω μετανιώσει, μακάρι να γυρνούσα το χρόνο πίσω», είπε στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά την σύλληψή του, ενώ υποστηρίζει πως από την αρχή ήθελε να παραδοθεί.

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το έγκλημα

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο έφερε στο «φως» το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Σε αυτό έχει καταγραφεί ο καθ΄ομολογίαν δράστης λίγα λεπτά αφού μαχαίρωσε το άτυχο παλικάρι και με μεγάλη ταχύτητα να φεύγει από το σημείο με το μαύρο όχημα που είχε ενοικιάσει.

Οι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν στις 20 Μαΐου.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star