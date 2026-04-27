Ελληνίδα ηθοποιός: «Μου κόστισε η απώλεια της Νατάσας Μανίσαλη»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν η Μαρία Κανελλοπούλου όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδιά, αλλά και για την αείμνηστη Νατάσα Μανίσαλη.

«Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να είχα κάνει. Ήθελα να κάνω παιδιά, δεν έγινε. Έχω πάρα πολλά παιδιά πια, γιατί ήμουν 20 χρόνια δασκάλα στη δραματική σχολή και έχω φτιάξει σχέσεις με τους μαθητές μου που είναι αληθινά μητρικές.

Δεν ονειρεύτηκα ποτέ νυφικά και τελετές. Μερικές φορές νομίζω ότι ο γάμος διαλύει ένα ζευγάρι. Είμαι καλή φίλη και έχω καλούς φίλους», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέφερε επίσης: «Το Εμείς κι εμείς δεν μπορούσα να το ξαναδώ λόγω της απώλειας της Νατάσας Μανισάλη. Το είδα φέτος το καλοκαίρι, σε μια επανάληψη, μεταξύ γέλιων και δακρύων. Ναι, δέκα χρόνια μετά! Μου κόστισε πολύ η απώλειά της. Δεν μπορούσα να το δω, γύριζα το κεφάλι».

Θυμίζουμε οτί η Μαρία Κανελλοπούλου για τέσσερα χρόνια συνεργάστηκε με τη αείμνηστη Νατάσα Μανίσαλη στη θρυλική κωμική σειρά του Mega, Εμείς κι εμείς.

Η Νατάσα Μανίσαλη έφυγε από τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου του 2016 σε ηλικία 54 ετών. Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός πάλευε ενάντια στον καρκίνο και μάλιστα έχασε αρκετά αγαπητά της πρόσωπα εξαιτίας του. Μιλώντας το 2011 στο περιοδικό People είχε αναφερθεί στον θάνατο του πατέρα της που έπασχε από καρκίνο, αλλά εξομολογήθηκε και τη δική της περιπέτεια.