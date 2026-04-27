Ελληνίδα ηθοποιός: «Μου κόστισε η απώλεια της Νατάσας Μανίσαλη»

Συνεργάστηκαν στη θρυλική κωμική σειρά Εμείς κι εμείς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κανελλοπούλου μίλησε για την απώλεια της Νατάσας Μανίσαλη στην εκπομπή Buongiorno.
  • Η ηθοποιός δεν απέκτησε παιδιά, αλλά έχει στενές σχέσεις με τους μαθητές της από τη δραματική σχολή.
  • Η απώλεια της Μανίσαλη την επηρέασε βαθιά, καθυστερώντας την παρακολούθηση της σειράς 'Εμείς κι εμείς'.
  • Η Νατάσα Μανίσαλη πέθανε το 2016 σε ηλικία 54 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η Κανελλοπούλου αναφέρθηκε και σε προσωπικές απώλειες λόγω της ασθένειας.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν η Μαρία Κανελλοπούλου όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδιά, αλλά και για την αείμνηστη Νατάσα Μανίσαλη.

«Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να είχα κάνει. Ήθελα να κάνω παιδιά, δεν έγινε. Έχω πάρα πολλά παιδιά πια, γιατί ήμουν 20 χρόνια δασκάλα στη δραματική σχολή και έχω φτιάξει σχέσεις με τους μαθητές μου που είναι αληθινά μητρικές.

Δεν ονειρεύτηκα ποτέ νυφικά και τελετές. Μερικές φορές νομίζω ότι ο γάμος διαλύει ένα ζευγάρι. Είμαι καλή φίλη και έχω καλούς φίλους», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέφερε επίσης: «Το Εμείς κι εμείς δεν μπορούσα να το ξαναδώ λόγω της απώλειας της Νατάσας Μανισάλη. Το είδα φέτος το καλοκαίρι, σε μια επανάληψη, μεταξύ γέλιων και δακρύων. Ναι, δέκα χρόνια μετά! Μου κόστισε πολύ η απώλειά της. Δεν μπορούσα να το δω, γύριζα το κεφάλι».

Θυμίζουμε οτί η Μαρία Κανελλοπούλου για τέσσερα χρόνια συνεργάστηκε με τη αείμνηστη Νατάσα Μανίσαλη στη θρυλική κωμική σειρά του Mega, Εμείς κι εμείς.

Η Νατάσα Μανίσαλη έφυγε από τη ζωή στις 5 Φεβρουαρίου του 2016 σε ηλικία 54 ετών. Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός πάλευε ενάντια στον καρκίνο και μάλιστα έχασε αρκετά αγαπητά της πρόσωπα εξαιτίας του. Μιλώντας το 2011 στο περιοδικό People είχε αναφερθεί στον θάνατο του πατέρα της που έπασχε από καρκίνο, αλλά εξομολογήθηκε και τη δική της περιπέτεια.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΝΙΣΑΛΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top