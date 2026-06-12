PEUGEOT E-208 GTi: Με αγωνιστικές επιδόσεις

Η PEUGEOT γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της στις θρυλικές 24 Ώρες του Le Mans, σηματοδοτώντας αυτή τη σημαντική επέτειο με την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTi στην ιστορία της.Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό που προκάλεσε τόσο στους φίλους των GTi όσο και στο ευρύτερο κοινό. Βασισμένο στη συνεχιζόμενη εμπορική επιτυχία της οικογένειας PEUGEOT 208, ο νέος εκπρόσωπος της εμβληματικής αυτής σειράς συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι οθόνες αποκτούν ειδική κόκκινη θεματολογία, με αποκλειστικές σελίδες επιδόσεων, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός περιλαμβάνει κόκκινη απόχρωση και επτά επιπλέον επιλογές. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ειδική ηχητική εμπειρία συγχρονισμένη με τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κατά βούληση.Η κόκκινη μοκέτα, τα πατάκια και οι ζώνες ασφαλείας – όπως στο 205 GTi – δημιουργούν αμέσως μια σπορ ατμόσφαιρα. Κόκκινες ραφές υπάρχουν επίσης στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και στο μικρής διαμέτρου τιμόνι.Τα εμπρός καθίσματα, αποτίουν φόρο τιμής στο 205 GTi 1.9, με το κόκκινο ένθετο και την διχτυωτή λεπτομέρεια να παραπέμπει στο 205 GTi 1.6.

Ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων με λογισμικό ελέγχου που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το PEUGEOT E-208 GTi εφοδιάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα M4+, που αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής! Παράγεται στο Trémery της ανατολικής Γαλλίας, ένα εργοστάσιο ιστορικά αφιερωμένο στην κατασκευή κινητήρων που τώρα ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης ως μέρος της κοινοπραξίας E motors μεταξύ της Stellantis και της Nidec LeroySomer.Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport προχώρησαν σε εκτεταμένες βελτιστοποιήσεις του κινητήρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και λογισμικό που προέρχονται απευθείας από την αγωνιστική δραστηριότητα της μάρκας.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi επιτυγχάνει:

⦁ 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα

⦁ 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα

⦁ 80-120 km/h σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα

⦁ Τελική ταχύτητα 180 km/h, ηλεκτρονικά περιορισμένη

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία 54 kWh (51 kWh net) με το E-208, η οποία όμως διαθέτει ειδικά εξελιγμένη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου κινητήρα υψηλών επιδόσεων.

Ανάλογα με την επιλογή ελαστικών, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως 375 km με ελαστικά Hankook Ventus S1 Evo3 έως 352 km με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S

Έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις στο ήδη εξαιρετικό πλαίσιο του E-208.

Σταθερότητα

⦁ Μείωση του ύψους του αμαξώματος κατά 25 mm

⦁ Αύξηση μετατροχίου κατά 56 mm εμπρός

⦁ Αύξηση μετατροχίου κατά 28 mm πίσω

⦁ Ζάντες 18 ιντσών με ελαστικά 215/40 R18

Η προσθήκη πίσω αντιστρεπτικής δοκού 31 mm, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εμπρός αντιστρεπτικής των 17 mm, βελτιστοποιεί την ισορροπία και τη συμπεριφορά στις στροφές, αξιοποιώντας το χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο.Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενσωματωμένο στο κιβώτιο μετάδοσης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης. Ειδικά ελατήρια και αποκλειστικά αμορτισέρ με υδραυλικά bump stops, τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την PEUGEOT Sport στο WEC.

Σύστημα πέδησης.Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι 355 mm με 4πίστονες δαγκάνες ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη ψύξη και σταθερή απόδοση μεκ Κόκκινες δαγκάνες με την υπογραφή PEUGEOT Sport και πίσω σύστημα πέδησης ίδιο με του E-208, με έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα. ESP με ειδική ρύθμιση στην λειτουργία Sport που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον οδηγό, ιδιαίτερα στην πίστα

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τις τιμές και τον εξοπλισμό του θα ανακοινωθούν πλησιέστερα στην εμπορική του διάθεση.