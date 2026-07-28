Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix

Διπλό βάθρο για τον Nick Cassidy

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Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
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Ο εναρκτήριος αγώνας του διπλού αγώνα του Τόκιο προσέφερε το στρατηγικό θέαμα που αναμενόταν από τη Formula E. Πραγματοποιήθηκε νύχτα για πρώτη φορά στους δρόμους της ιαπωνικής πρωτεύουσας και με τη μορφή Pit Boost, ο 14ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E υπογράμμισε για άλλη μια φορά τη σημασία της διαχείρισης ενέργειας, του χρονισμού των υποχρεωτικών pit stops και της αποτελεσματικής χρήσης του Attack Mode.

Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
 
Μετά από την Παρασκευή που χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες, με τα Ελεύθερα Δοκιμαστικα 1 να διακόπτονται σε μεγάλο βαθμό από βροχή και τα Ελεύθερα Δοκιμαστικα 2 να πραγματοποιούνται με ακραίες θερμοκρασίες πίστας, η ομάδα Citroën Racing Formula E «πέρασε» με επιτυχία και τα δύο της αυτοκίνητα για τις κατακτήριες. Τελικά ο Nick Cassidy παρατάχθηκε έβδομος στην εκκίνηση, ενώ ο Jean-Éric Vergne, ο οποίος αρχικά είχε προκριθεί έβδομος, έλαβε ποινή μετά τις κατατακτήριες και ξεκίνησε τον αγώνα από τη δέκατη θέση.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Cyril Blais, Αρχηγού της Ομάδας Citroën Racing Formula E, ο οποίος απεβίωσε λίγες μέρες νωρίτερα. Ήταν μια συγκινητική στιγμή που μοιράστηκε όλο το paddock της Formula E.

Ο Nick Cassidy έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, περνώντας αμέσως στην πρώτη εξάδα. Ο Νεοζηλανδός υιοθέτησε στη συνέχεια μια φιλόδοξη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι είχε τη μέγιστη διαθέσιμη ενέργεια όταν άνοιξε το παράθυρο Pit Boost. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Jean-Éric Vergne ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας στη σταδιακή αύξηση του ενεργειακού του πλεονεκτήματος για να ξεκινήσει μια επίθεση στο δεύτερο μισό του αγώνα.
 Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
Καθώς άνοιξε το «παράθυρο Pit Boost», και οι δύο στρατηγικές άρχισαν να ξεδιπλώνονται. Μετά το υποχρεωτικό pit stop του, ο Cassidy μπόρεσε να αξιοποιήσει πλήρως την ενέργεια που είχε εξοικονομήσει κατά την αρχική φάση του αγώνα. Σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της Λειτουργίας Επίθεσης (Attack Mode) στον ιδανικό χρόνο, η στρατηγική του επέτρεψε να κάνει αρκετές αποφασιστικές προσπεράσεις πριν ανέβει στην τρίτη θέση, όπου τελικά κατέκτησε την καρό σημαία. Μετά την προηγούμενη εμπειρία του σε Super Formula, Super GT και το Πρωτάθλημα All-Japan Formula 3, ο Νεοζηλανδός επέστρεψε στο βάθρο μπροστά σε ένα πλήθος που γνωρίζει ιδιαίτερα καλά, πετυχαίνοντας άλλη μια θέση στην πρώτη τριάδα για την Citroën Racing Formula E Team μετά το βάθρο της στη Σαγκάη.
 Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
Εν τω μεταξύ, ο Jean-Éric Vergne συνέχισε να εφαρμόζει τη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας πριν αξιοποιήσει πλήρως τη Λειτουργία Επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε πιο χαμηλά στη γραμμή εκκίνησης, ο Γάλλος πραγματοποίησε άλλη μια εντυπωσιακή προσπάθεια ανάκαμψης τερματίζοντας έβδομος, προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα της ομάδας. Η Citroën Racing Formula E Team έχει πλέον 138 βαθμούς.

12η Σεζόν / Γύρος 15 / Κυριακή 26 Ιουλίου

•    Ο Nick Cassidy τερμάτισε δεύτερος στον δεύτερο αγώνα Tokyo E-Prix, εξασφαλίζοντας ένα ακόμη βάθρο για την ομάδα Citroën Racing Formula E. 

•    Ο Jean-Éric Vergne ολοκλήρωσε με μια δυνατή προσπάθεια ανάκαμψης για να τερματίσει πέμπτος ακολουθώντας μια άψογα εκτελεσμένη στρατηγική.

•    Η ομάδα Citroën Racing Formula E κατέκτησε το πρώτο της διπλό βάθρο και τον τερματισμό για τρίτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο.

Με τις συνθήκες να παραμένουν εξαιρετικά απρόβλεπτες, η ομάδα Citroën Racing Formula E επέλεξε για άλλη μια φορά στρατηγικές split για να καλύψει πολλαπλά σενάρια αγώνα. Ο Jean-Éric Vergne επέλεξε να αναπτύξει την πρώτη του λειτουργία Attack Mode νωρίς στον αγώνα για να κινηθεί γρήγορα μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Nick Cassidy υιοθέτησε μια πιο συντηρητική προσέγγιση, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον ρυθμό του κατά τα τελευταία στάδια.Παρόλο που ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, και οι δύο οδηγοί ήταν αποφασισμένοι να κερδίσουν θέσεις μόλις ξεκινούσε ο αγώνας. Καθώς η πίστα στέγνωνε σταδιακά, οι στρατηγικές της ομάδας άρχισαν να αποδίδουν. Χάρη στον δυνατό ρυθμό και την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, ο Vergne ανέβηκε σταθερά στην κατάταξη για να μπει στην πρώτη πεντάδα.

Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix

Εν τω μεταξύ, ο Cassidy αξιοποίησε πλήρως τη λειτουργία Attack Mode κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του αγώνα για να ολοκληρώσει μια σειρά από αποφασιστικές προσπεράσεις. Σε έναν αγώνα όπου οι διαφορές παρέμειναν απίστευτα μικρές, ο Νεοζηλανδός πάλεψε για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ενώ ο Vergne ήταν τρίτος.Με μόλις δύο γύρους να απομένουν, ένα σημαντικό περιστατικό που αφορούσε αρκετά αυτοκίνητα στην πίστα προκάλεσε την κόκκινη σημαία, διακόπτοντας προσωρινά τον αγώνα. Μετά από μια σύντομη διακοπή, ο αγώνας συνεχίστηκε για ένα δραματικό σπριντ ενός γύρου μέχρι τον τερματισμό.

Υπό την πίεση του Jake Dennis (Andretti), ο Nick Cassidy διατήρησε την ψυχραιμία του και εξασφάλισε μια εξαιρετική δεύτερη θέση. Ο Jean-Éric Vergne τερμάτισε πέμπτος μετά από έναν ακόμη δυνατό, αν και απογοητευτικό, αγώνα. Η καλά εκτελεσμένη στρατηγική του και η εντυπωσιακή προσπάθεια ανάκαμψης σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τελικά αντισταθμίστηκαν από την ανεπαρκή ενέργειά του για να αμυνθεί απέναντι στους αντιπάλους του στα τελευταία στάδια.

Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix

Με μια δεύτερη και πέμπτη θέση, η ομάδα Citroën Racing Formula E ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία με μια ακόμη σημαντική κατάκτηση βαθμών, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έδειξε στους πρόσφατους γύρους και οδεύοντας με αυξανόμενη δυναμική στον τελικό διπλό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E στο Λονδίνο.

Στο τέλος μιας συναισθηματικά φορτισμένης και απαιτητικής εβδομάδας, η ομάδα Citroën Racing Formula E φεύγει από την Ιαπωνία με 166 βαθμούς πρωταθλήματος και την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Ομάδων, ολοκληρώνοντας το Ασιατικό σκέλος της σεζόν με ισχυρή θέληση και ανανεωμένη αυτοπεποίθηση. Για να έχουμε μία εικόνα της δυναμικής της ομάδας, η Citroën Racing Formula E ήταν στην έβδομη θέση στην γενική κατάταξη μετά το Shanghai E-Prix.
 

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