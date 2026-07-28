Με την ανακοίνωση της ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου, επιβεβαιώνεται το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που ήθελε τον Παναγιώτη Στάθη από τον ΑΝΤ1 και το Καλημέρα Ελλάδα να πηγαίνει στην ΕΡΤ.

Η επίσημη ανακοίνωση:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

Ο δημοσιογράφος διαθέτει πολυετή διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης, έχοντας διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια διαπιστευμένος δικαστικός συντάκτης, καλύπτοντας μερικές από τις σπουδαιότερες υποθέσεις της ελληνικής επικαιρότητας.

Τα τελευταία χρόνια, το ευρύ κοινό τον παρακολουθούσε μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, όπου είχε αναλάβει με επιτυχία την παρουσίαση της καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής Ώρα Ελλάδος, αρχικά δίπλα στον Δημήτρη Καμπουράκη και στη συνέχεια μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά. Παράλληλα, διατηρεί μακρά παρουσία στο ραδιόφωνο, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλους σταθμούς όπως ο Real FM, ενώ στο παρελθόν είχε πολυετή συνεργασία και με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

Η τοποθέτησή του στη ζώνη των 18:00 στο ERTnews είναι κομβικής σημασίας για το αμιγώς ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Η συγκεκριμένη ώρα λειτουργεί ως το πρώτο μεγάλο αναλυτικό δελτίο της ημέρας που συγκεντρώνει, αξιολογεί και παρουσιάζει την ειδησεογραφική ροή πριν από τα παραδοσιακά βραδινά δελτία των οκτώ. Η ένταξη του Παναγιώτη Στάθη εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της ΕΡΤ να ενισχύσει το ERTnews με αναγνωρίσιμα και έμπειρα στελέχη από την ιδιωτική τηλεόραση, επενδύοντας στην εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική εμβάθυνση και την αμεσότητα.