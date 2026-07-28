Summer wedding guest look: Οι στιλιστικές επιλογές για αξέχαστη εμφάνιση

Από τη θηλυκότητα του slip dress ως τη δύναμη ενός καλοραμμένου κοστουμιού

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Το φόρεμα παραμένει η κλασική επιλογή, όμως τα κομψά separates έχουν κερδίσει πλέον τη θέση τους στο wedding dressing

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Οι καλοκαιρινοί γάμοι δεν είναι πλέον απλές κοινωνικές περιστάσεις. Από τα welcome dinners και τα bachelor parties μέχρι την ίδια την τελετή και το after party, η καλοκαιρινή wedding season έχει μετατραπεί σε μια ολόκληρη εμπειρία με διαφορετικά dress codes, locations και στιλιστικές απαιτήσεις. Και κάπου ανάμεσα στις προσκλήσεις και την αναζήτηση του τέλειου look, η ερώτηση παραμένει πάντα η ίδια: Τι φοράνε σε καλοκαιρινό γάμο;

wedding

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Η απάντηση βρίσκεται στη σωστή ισορροπία. Ένα wedding guest outfit δεν χρειάζεται απαραίτητα να ακολουθεί κάθε νέα τάση της σεζόν. Το σημαντικότερο είναι να εκφράζει το προσωπικό σου στυλ και να αισθάνεσαι άνετα και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Άλλωστε, όπως συμβαίνει με κάθε σημαντική εμφάνιση, αυτό που μένει στις φωτογραφίες δεν είναι αν φόρεσες το πιο viral κομμάτι της στιγμής αλλά κατά πόσο το υποστήριξες.

Οι τάσεις που αξίζει να δοκιμάσεις

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Η φετινή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα των wedding guests αφήνει χώρο για δημιουργικότητα. Εντυπωσιακές κάπες, φορέματα με ντραπέ λεπτομέρειες, ανοιχτές πλάτες, ιδιαίτερες υφές και θηλυκές γραμμές πρωταγωνιστούν, ενώ οι πιο σύγχρονες επιλογές είναι εκείνες που συνδυάζουν κομψότητα και ευελιξία. Ένα φόρεμα με καθαρή γραμμή συνδυασμένο με ψάθινα αξεσουάρ και flat σανδάλια για τον γάμο σε νησί μεταμορφώνεται σε urban outfit αν συνδυαστεί με εντυπωσιακά κοσμήματα και ψηλά τακούνια.

Το φόρεμα δεν είναι η μοναδική επιλογή

Το φόρεμα παραμένει η κλασική επιλογή, όμως τα κομψά separates έχουν κερδίσει πλέον τη θέση τους στο wedding dressing. Ένα καλοραμμένο παντελόνι με ένα μεταξωτό τοπ, ένα σακάκι σε ανδρική γραμμή ή μια elegant ολόσωμη φόρμα μπορούν να δημιουργήσουν ένα look εξίσου εντυπωσιακό, ενώ αποτελούν safe επένδυση αφού μπορούν να φορεθούν ξανά σε διαφορετικές περιστάσεις σε συνδυασμό με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Πριν καταλήξεις στο outfit, σκέψου το location

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Ένας γάμος στην παραλία επιτρέπει πιο ανάλαφρες υφές, αέρινα υφάσματα και φυσικά αξεσουάρ, ακόμα και μια ψάθινη τσάντα ή κοσμήματα με καλοκαιρινή αισθητική. Αντίθετα, μια black tie τελετή στην πόλη απαιτεί πιο εκλεπτυσμένες γραμμές, λαμπερά στοιχεία και επίσημη διάθεση.

Δείτε όλες τις προτάσεις, αν είστε καλεσμένη σε καλοκαιρινό γάμο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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