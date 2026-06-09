Chestnut Bronde: Η φυσική, απόχρωση μαλλιών που κυριαρχεί το καλοκαίρι

Ανάμεσα στη ζεστασιά του καστανό-χάλκινου και τη φωτεινότητα του ξανθού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 14:49 Σύλληψη ομογενή: «Έχω ζήσει τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»
09.06.26 , 14:43 Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της
09.06.26 , 14:39 Τροχαίο Κρήτη: Καθυστερήσεις στις έρευνες καταγγέλλει η οικογένεια 21χρονου
09.06.26 , 14:32 Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το όνομά μου ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»
09.06.26 , 14:18 Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
09.06.26 , 14:08 Μηνάς Τσαμόπουλος: «Και εγώ θα άφηνα τον Γιώργο για να κάνω το Deal»
09.06.26 , 14:00 Chestnut Bronde: Η φυσική, απόχρωση μαλλιών που κυριαρχεί το καλοκαίρι
09.06.26 , 13:59 Fipster για Παπανώτα: «Είναι κολλημένη βίδα»
09.06.26 , 13:46 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Αν δω τον Ουγγαρέζο δε θα του πω "γεια"»
09.06.26 , 13:41 MasterChef: Απόψε η πιο σκληρή δοκιμασία – Τίποτα δε θα είναι το ίδιο
09.06.26 , 13:37 Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027» - Τι είπε για τα έξι χρόνια Gov.gr
09.06.26 , 13:37 Μαρία Αντωνά και Εστρέλλα Νούρι, παρέα στο ΣΕΦ για τον 3ο Τελικό
09.06.26 , 13:30 Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι μαθημένος στα τοξικά σχόλια»
09.06.26 , 13:25 O CEO της Citroen τίμησε τον Όμιλο Συγγελίδη
09.06.26 , 13:17 Μπήλιου: Τυχεροί της εβδομάδας Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες του γ' δεκαημέρου
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Σία Κοσιώνη: «Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, επιστρέφοντας από το Λονδίνο»
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Γιάννης Κολοκυθάς: «Υπάρχει πολλή αγάπη με τη Μαρία Αναστασοπούλου»
Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Γιώργος Νίκας: «Η Αλεξάνδρα ήταν αγχωμένη» - Όσα είπε ο πεθερός του Αργυρού
Ιωάννα Τούνη: Τριήμερο στη Νάξο με τον σύντροφο και τους κουμπάρους της
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Αν έχεις ήδη πολύ ανοιχτό ξανθό ή πολύ σκούρο καστανό, η μετάβαση μπορεί να γίνει σταδιακά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξέχασε το πλατινέ ξανθό και το cherry cola κόκκινο — τοφετινό καλοκαίρι όλα δείχνουν πως θα ανήκει στο chestnut bronde. Η ηλιόλουστη αυτή απόχρωση ανακηρύχθηκε «το χρώμα της στιγμής» από τον Chris McMillan, τον hairstylist πίσω από το εμβληματικό κούρεμα της Jennifer Aniston ως Rachel Green στο Friends.

Hair trends: 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το chestnut bronde ισορροπεί ανάμεσα στο βάθος και την πλούσια αίσθηση ενός αυθεντικού καστανό-χάλκινου (chestnut), αλλά «σπάει» με τη μαλακή φωτεινότητα του ξανθού.

chestnut blonde

Αυτό το ενδιάμεσο αποτέλεσμα το κάνει μια ευέλικτη επιλογή για σένα αν θέλεις αλλαγή χωρίς να απομακρυνθείς πολύ από μια φυσική εικόνα. Παράλληλα, θεωρείται σχετικά χαμηλής συντήρησης, γιατί η μετάβαση από τη ρίζα προς τα μήκη μπορεί να φαίνεται ομαλή και «φορέσιμη».

Γιατί ανεβαίνει τόσο η δημοτικότητά του

chestnut blonde

Η στροφή προς πιο φυσικά αποτελέσματα φαίνεται να οδηγεί την τάση. Καθώς πολλοί απομακρύνονται από «σκληρές» και υψηλής συντήρησης επιλογές, όπως το πλατινέ ξανθό και τα πολύ σκούρα καστανά, το chestnut bronde προσφέρει ένα πιο ήπιο, sun-kissed φινίρισμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερη έμφαση στις απότομες αντιθέσεις και περισσότερη σταδιακή διάσταση. Έτσι, το χρώμα δείχνει «δουλεμένο» χωρίς να μοιάζει υπερβολικά κατασκευασμένο..

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τάσης είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων επιδερμίδας. Το παιχνίδι ανάμεσα στο ζεστό καστανό-χάλκινο και στις ξανθές ανταύγειες επιτρέπει μικρές ρυθμίσεις στην ένταση, ώστε να «δέσει» καλύτερα με το πρόσωπο. Σε πιο ανοιχτούς τόνους δέρματος, δημιουργεί αντίθεση χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο

Η φωτεινότητα παραμένει παρούσα, αλλά δεν γίνεται «ψυχρή» όπως σε κάποιες πολύ ανοιχτές ξανθές επιλογές. Σε λιπαρές επιδερμίδες, μπορεί να χαρίσει μια διακριτική, ηλιοκαμένη λάμψη, ειδικά όταν οι πιο φωτεινές τούφες τοποθετούνται γύρω από το πρόσωπο. Έτσι, το αποτέλεσμα δείχνει ζεστό και ισορροπημένο.

Διαβάστε αναλυτικά, για το απόλυτο trend του φετινού καλοκαιριού, στο Allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΧΤΕΝΙΣΜΑ
 |
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
 |
ΧΡΩΜΑ
 |
ΞΑΝΘΟ
 |
ΧΑΛΚΙΝΟ
 |
CHESTNUT BLONDE
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΔΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
 |
ΜΗΚΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top