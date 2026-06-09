Αν έχεις ήδη πολύ ανοιχτό ξανθό ή πολύ σκούρο καστανό, η μετάβαση μπορεί να γίνει σταδιακά.

Ξέχασε το πλατινέ ξανθό και το cherry cola κόκκινο — τοφετινό καλοκαίρι όλα δείχνουν πως θα ανήκει στο chestnut bronde. Η ηλιόλουστη αυτή απόχρωση ανακηρύχθηκε «το χρώμα της στιγμής» από τον Chris McMillan, τον hairstylist πίσω από το εμβληματικό κούρεμα της Jennifer Aniston ως Rachel Green στο Friends.

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το chestnut bronde ισορροπεί ανάμεσα στο βάθος και την πλούσια αίσθηση ενός αυθεντικού καστανό-χάλκινου (chestnut), αλλά «σπάει» με τη μαλακή φωτεινότητα του ξανθού.

Αυτό το ενδιάμεσο αποτέλεσμα το κάνει μια ευέλικτη επιλογή για σένα αν θέλεις αλλαγή χωρίς να απομακρυνθείς πολύ από μια φυσική εικόνα. Παράλληλα, θεωρείται σχετικά χαμηλής συντήρησης, γιατί η μετάβαση από τη ρίζα προς τα μήκη μπορεί να φαίνεται ομαλή και «φορέσιμη».

Γιατί ανεβαίνει τόσο η δημοτικότητά του

Η στροφή προς πιο φυσικά αποτελέσματα φαίνεται να οδηγεί την τάση. Καθώς πολλοί απομακρύνονται από «σκληρές» και υψηλής συντήρησης επιλογές, όπως το πλατινέ ξανθό και τα πολύ σκούρα καστανά, το chestnut bronde προσφέρει ένα πιο ήπιο, sun-kissed φινίρισμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερη έμφαση στις απότομες αντιθέσεις και περισσότερη σταδιακή διάσταση. Έτσι, το χρώμα δείχνει «δουλεμένο» χωρίς να μοιάζει υπερβολικά κατασκευασμένο..

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τάσης είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων επιδερμίδας. Το παιχνίδι ανάμεσα στο ζεστό καστανό-χάλκινο και στις ξανθές ανταύγειες επιτρέπει μικρές ρυθμίσεις στην ένταση, ώστε να «δέσει» καλύτερα με το πρόσωπο. Σε πιο ανοιχτούς τόνους δέρματος, δημιουργεί αντίθεση χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

Η φωτεινότητα παραμένει παρούσα, αλλά δεν γίνεται «ψυχρή» όπως σε κάποιες πολύ ανοιχτές ξανθές επιλογές. Σε λιπαρές επιδερμίδες, μπορεί να χαρίσει μια διακριτική, ηλιοκαμένη λάμψη, ειδικά όταν οι πιο φωτεινές τούφες τοποθετούνται γύρω από το πρόσωπο. Έτσι, το αποτέλεσμα δείχνει ζεστό και ισορροπημένο.

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