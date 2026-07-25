Άγρια μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μέσα σε λίγη ώρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, δέντρα και κολώνες κατέρρευσαν, σπίτια υπέστησαν ζημιές και εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών χτυπήθηκαν από το χαλάζι.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής βρισκόταν σε διαρκή κινητοποίηση την ώρα που η κακοκαιρία σάρωνε τη χώρα. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν κοπές και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων, πτώσεις κολώνων, επικίνδυνα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον αέρα και αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία.

Στην Αττική, η θεομηνία διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ήταν όμως αρκετή για να προκαλέσει χάος σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Δέντρο καταπλάκωσε σπίτι και αυτοκίνητα στο Ψυχικό

Στο Ψυχικό, ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω σε μονοκατοικία. Κατά την πτώση του παρέσυρε καλώδια και κολώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα η γειτονιά να βυθιστεί στο σκοτάδι και ο δρόμος να κλείσει.

Ο ένοικος του σπιτιού στάθηκε τυχερός, καθώς δε βρισκόταν στο σημείο όπου κατέληξε το δέντρο.

«Ακούστηκε ξαφνικά ένα “κρακ” και το δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι. Πλάκωσε δύο αυτοκίνητα, προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό, έπεσαν σοβάδες και καταστράφηκε το παντζούρι. Ήμασταν τυχεροί γιατί δεν περνούσε κάποιος από κάτω», περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως εξήγησε, το δέντρο έπεσε πάνω στα καλώδια και, εξαιτίας του βάρους του, παρέσυρε και την κολώνα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης.

Δεκάδες πτώσεις δέντρων σε κεντρικούς δρόμους

Δέντρα κατέρρεαν το ένα μετά το άλλο σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Από την Πατησίων και την Κυψέλη μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη συμβολή των οδών Δεριγνύ και 3ης Σεπτεμβρίου, μεγάλοι κορμοί και κλαδιά κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Ορισμένες από τις πτώσεις σημειώθηκαν σε σημεία με αυξημένη κίνηση. Οδηγοί και πεζοί απέφυγαν από τύχη τα χειρότερα, καθώς όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ένταση του ανέμου παρέσυρε αντικείμενα και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν κορμούς και κλαδιά για να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια

Η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στην Πετρούπολη, στους Αμπελοκήπους, στην Ευελπίδων, στο Ίλιον, στο Περιστέρι και στον Καρέα. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κάλυψαν τους δρόμους, παρασύροντας κάδους και ακινητοποιώντας οχήματα.

Στον Καρέα, ένας οδηγός μηχανής βρέθηκε περικυκλωμένος από τα ορμητικά νερά. Το δίκυκλο παρασύρθηκε μαζί με τον αναβάτη, ο οποίος κατάφερε να σωθεί χάρη στην επέμβαση ενός ανθρώπου που τον βοήθησε να φτάσει στην άκρη του δρόμου.

Στο Περιστέρι, οι κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους τα λασπόνερα να καλύπτουν τους δρόμους και να παρασύρουν αυτοκίνητα. Οχήματα μετακινούνταν ανεξέλεγκτα από τη δύναμη του νερού και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.

Τουρίστες έτρεχαν να προφυλαχθούν στην Ακρόπολη

Από την ξαφνική καταιγίδα αιφνιδιάστηκαν και οι επισκέπτες της Ακρόπολης. Τη στιγμή που τα έντονα φαινόμενα έπλητταν την Αθήνα, τουρίστες που βρίσκονταν στον Ιερό Βράχο έτρεχαν να βρουν ασφαλές σημείο και να προστατευθούν από τη βροχή και τους δυνατούς ανέμους.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις Κυκλάδες. Μετά το βίντεο από την Παροικιά της Πάρου, όπου τουρίστες έτρεχαν να προφυλαχθούν από το ξαφνικό μπουρίνι, νέο υλικό από το λιμανάκι της Νάουσας κατέγραψε τη σφοδρή νεροποντή.

Το χαλάζι κατέστρεψε καλλιέργειες στη Θεσσαλία

Σφοδρές χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο Δαμάσι της Λάρισας και στα χωριά του Τυρνάβου, το χαλάζι κάλυψε το έδαφος, κάνοντας το τοπίο να μοιάζει χιονισμένο.

Οι παραγωγοί αντίκρισαν με απόγνωση τις ζημιές στις σοδειές τους. Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών επλήγησαν, ενώ αμπέλια, ροδάκινα και αχλάδια καταστράφηκαν από τον πάγο. Η καταγραφή της έκτασης των ζημιών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς σε αρκετά χωράφια η παραγωγή υπέστη σοβαρό πλήγμα.

Χιόνισε στον Όλυμπο στα τέλη Ιουλίου

Την ίδια ώρα, ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό σκηνικό καταγράφηκε στον Όλυμπο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, το Οροπέδιο των Μουσών ντύθηκε προσωρινά στα λευκά, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονόπτωση στα υψηλότερα σημεία του βουνού.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη μεγάλη και απότομη μεταβολή του καιρού, με το λεπτό στρώμα χιονιού να καλύπτει το έδαφος μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.