Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.07.26 , 21:00 Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
25.07.26 , 20:30 Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
25.07.26 , 19:58 Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
25.07.26 , 19:40 Hyundai IONIQ 3: Με καμπίνα εμπνευσμένη από σχεδίαση επίπλων
25.07.26 , 19:38 Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
25.07.26 , 19:04 Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
25.07.26 , 18:55 Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
25.07.26 , 17:32 Κατερίνα Καινούργιου: «Λιώνει» στην αγκαλιά της κορούλας της, Ξένιας
25.07.26 , 17:26 Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
25.07.26 , 17:20 Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
25.07.26 , 16:52 Νίνα Λοτσάρη: «Δε μεγαλώνω, αναβαθμίζομαι!» - Το μήνυμα για τα γενέθλιά της
25.07.26 , 16:25 Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία - Αναχώρησαν τα 2 Canadair
25.07.26 , 16:18 Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
25.07.26 , 16:14 Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
25.07.26 , 16:00 Denim Shorts: Αυτό είναι το πιο cool κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Γιώργος Ευγενίδης: Στο Προεδρικό Μέγαρο με τη σύντροφό του
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Συγκλονιστικές εικόνες: Μπουρίνι έπληξε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τι συμβαίνει με την υγεία της;
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρά μπουρίνια και χαλάζι έπληξαν Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
  • Η Πυροσβεστική δέχθηκε 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, πτώσεις κολώνων και αντλήσεις υδάτων.
  • Στο Ψυχικό, δέντρο κατέρρευσε σε σπίτι, προκαλώντας ζημιές και διακοπή ηλεκτροδότησης.
  • Πλημμύρες σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές, με οχήματα να παρασύρονται από τα νερά.
  • Στη Θεσσαλία, εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν από το χαλάζι.

Άγρια μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μέσα σε λίγη ώρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, δέντρα και κολώνες κατέρρευσαν, σπίτια υπέστησαν ζημιές και εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών χτυπήθηκαν από το χαλάζι.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής βρισκόταν σε διαρκή κινητοποίηση την ώρα που η κακοκαιρία σάρωνε τη χώρα. Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν κοπές και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων, πτώσεις κολώνων, επικίνδυνα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον αέρα και αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία.

Στην Αττική, η θεομηνία διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ήταν όμως αρκετή για να προκαλέσει χάος σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Δέντρο καταπλάκωσε σπίτι και αυτοκίνητα στο Ψυχικό

Στο Ψυχικό, ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω σε μονοκατοικία. Κατά την πτώση του παρέσυρε καλώδια και κολώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα η γειτονιά να βυθιστεί στο σκοτάδι και ο δρόμος να κλείσει.

Ο ένοικος του σπιτιού στάθηκε τυχερός, καθώς δε βρισκόταν στο σημείο όπου κατέληξε το δέντρο.

«Ακούστηκε ξαφνικά ένα “κρακ” και το δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι. Πλάκωσε δύο αυτοκίνητα, προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό, έπεσαν σοβάδες και καταστράφηκε το παντζούρι. Ήμασταν τυχεροί γιατί δεν περνούσε κάποιος από κάτω», περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως εξήγησε, το δέντρο έπεσε πάνω στα καλώδια και, εξαιτίας του βάρους του, παρέσυρε και την κολώνα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης.

Δεκάδες πτώσεις δέντρων σε κεντρικούς δρόμους

Δέντρα κατέρρεαν το ένα μετά το άλλο σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Από την Πατησίων και την Κυψέλη μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη συμβολή των οδών Δεριγνύ και 3ης Σεπτεμβρίου, μεγάλοι κορμοί και κλαδιά κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Ορισμένες από τις πτώσεις σημειώθηκαν σε σημεία με αυξημένη κίνηση. Οδηγοί και πεζοί απέφυγαν από τύχη τα χειρότερα, καθώς όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ένταση του ανέμου παρέσυρε αντικείμενα και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν κορμούς και κλαδιά για να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια

Η δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στην Πετρούπολη, στους Αμπελοκήπους, στην Ευελπίδων, στο Ίλιον, στο Περιστέρι και στον Καρέα. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού κάλυψαν τους δρόμους, παρασύροντας κάδους και ακινητοποιώντας οχήματα.

Στον Καρέα, ένας οδηγός μηχανής βρέθηκε περικυκλωμένος από τα ορμητικά νερά. Το δίκυκλο παρασύρθηκε μαζί με τον αναβάτη, ο οποίος κατάφερε να σωθεί χάρη στην επέμβαση ενός ανθρώπου που τον βοήθησε να φτάσει στην άκρη του δρόμου.

Στο Περιστέρι, οι κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους τα λασπόνερα να καλύπτουν τους δρόμους και να παρασύρουν αυτοκίνητα. Οχήματα μετακινούνταν ανεξέλεγκτα από τη δύναμη του νερού και έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.

Τουρίστες έτρεχαν να προφυλαχθούν στην Ακρόπολη

Από την ξαφνική καταιγίδα αιφνιδιάστηκαν και οι επισκέπτες της Ακρόπολης. Τη στιγμή που τα έντονα φαινόμενα έπλητταν την Αθήνα, τουρίστες που βρίσκονταν στον Ιερό Βράχο έτρεχαν να βρουν ασφαλές σημείο και να προστατευθούν από τη βροχή και τους δυνατούς ανέμους.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις Κυκλάδες. Μετά το βίντεο από την Παροικιά της Πάρου, όπου τουρίστες έτρεχαν να προφυλαχθούν από το ξαφνικό μπουρίνι, νέο υλικό από το λιμανάκι της Νάουσας κατέγραψε τη σφοδρή νεροποντή.

Το χαλάζι κατέστρεψε καλλιέργειες στη Θεσσαλία

Σφοδρές χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στο Δαμάσι της Λάρισας και στα χωριά του Τυρνάβου, το χαλάζι κάλυψε το έδαφος, κάνοντας το τοπίο να μοιάζει χιονισμένο.

Οι παραγωγοί αντίκρισαν με απόγνωση τις ζημιές στις σοδειές τους. Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών επλήγησαν, ενώ αμπέλια, ροδάκινα και αχλάδια καταστράφηκαν από τον πάγο. Η καταγραφή της έκτασης των ζημιών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς σε αρκετά χωράφια η παραγωγή υπέστη σοβαρό πλήγμα.

Χιόνισε στον Όλυμπο στα τέλη Ιουλίου

Την ίδια ώρα, ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό σκηνικό καταγράφηκε στον Όλυμπο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, το Οροπέδιο των Μουσών ντύθηκε προσωρινά στα λευκά, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονόπτωση στα υψηλότερα σημεία του βουνού.

Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη μεγάλη και απότομη μεταβολή του καιρού, με το λεπτό στρώμα χιονιού να καλύπτει το έδαφος μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 |
ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΧΑΛΑΖΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
Ελλαδα
Καιρός: Έπεσαν 97.000 κεραυνοί – Επιστρέφουν τα 35άρια
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Ελλαδα
Αποκλειστικό: Στο Star ο οδηγός που καταπλακώθηκε από τη σκαλωσιά
Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Ελλαδα
Γαλάτσι: 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
Ελλαδα
Χανιά: Αγοράκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα
Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
Ελλαδα
Χιόνισε στον Όλυμπο μέσα στον Ιούλιο – Εντυπωσιακές εικόνες
Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία - Αναχώρησαν τα 2 Canadair
Ελλαδα
Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία - Αναχώρησαν τα 2 Canadair
Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Ελλαδα
Φωτιά στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Στόχος Ο Ντογιάκος
Ελλαδα
Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα - Είχε στόχο το σπίτι του Ντογιάκου
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε Το Κινητό & Το Πορτοφόλι
Ελλαδα
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top