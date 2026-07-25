Το βίντεο που πόσταρε η Εβίτα Αγαΐτση με τους φίλους της να της ξυρίζουν το κεφάλι

Τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο αποκάλυψε δημόσια η Εβίτα Αγαΐτση, σε ηλικία 31 ετών, μέσα από ανάρτησή της στα social media. Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά Ταμπού του Mega, δημοσίευσε βίντεο στο TikTok από τη διαδικασία κατά την οποία στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της.

Με την ανάρτησή της επέλεξε να μοιραστεί μια προσωπική και δύσκολη περίοδο της ζωής της, έχοντας δίπλα της ανθρώπους του στενού της κύκλου. Το βίντεο καταγράφει μια φορτισμένη στιγμή, την οποία η ίδια παρουσίασε με χιούμορ και διάθεση να αναδείξει τη στήριξη που λαμβάνει.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸», έγραψε.

Με αυτόν τον τρόπο έκανε γνωστό πως το κεφάλι της είχε ξυριστεί εδώ και περίπου δύο μήνες, ενώ τώρα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει και τη σχετική διαδικασία.

Το βίντεο που πόσταρε η Εβίτα Αγαΐτση

Το βίντεο της Εβίτας Αγαΐτση στο TikTok και η στήριξη από φίλους

Στο βίντεο εμφανίζονται φίλοι της να στέκονται στο πλευρό της και να συμμετέχουν στη διαδικασία, μετατρέποντας μια δύσκολη στιγμή σε μια κοινή εμπειρία στήριξης. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media.

Η Εβίτα Αγαΐτση με τον φίλο της, Θεοχάρη Ιωαννίδη

Φίλοι, συνάδελφοι και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έστειλαν μηνύματα δύναμης και ευχές για ανάρρωση, μετά τη δημόσια γνωστοποίηση της ασθένειάς της. Η ίδια, μέσα από το υλικό που μοιράστηκε, έδειξε ότι αντιμετωπίζει τη δοκιμασία με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.

Ποια είναι η Εβίτα Αγαΐτση

Η Εβίτα Αγαΐτση κατάγεται από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται ως ηθοποιός, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εργάζεται και ως εκπαιδεύτρια.

Έχει σπουδάσει υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη μουσική, έχοντας σπουδάσει Jazz στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει συμμετοχές στο θέατρο και στην τηλεόραση, καθώς και δραστηριότητα ως voice actress, με παρουσία σε μεταγλωττίσεις και έργα ακουστικού περιεχομένου.

Το 2015 έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μέσα από το The Voice of Greece. Αργότερα ακολούθησαν συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ η παρουσία της στη σειρά Ταμπού του Mega την έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό.