Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης

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Ελλαδα
Αναπαράσταση του εγκλήματος στη Σύρο ενώπιον εισαγγελέα / SKAI (μέχρι το 05:28)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.
  • Το θύμα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένο από αιχμηρό αντικείμενο στην οικία ενός ζευγαριού.
  • Οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι η γυναίκα επιχείρησε ληστεία, αλλά η αστυνομία αμφισβητεί τον ισχυρισμό τους.
  • Δεν βρέθηκαν κλοπιμαία από την οικία, γεγονός που αποδυναμώνει την εκδοχή της ληστείας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστώσει τυχόν προηγούμενες σχέσεις μεταξύ του θύματος και των κατηγορουμένων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία των Κυκλάδων αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύρος: Το χρονικό και η αναπαράσταση του εγκλήματος

Σύρος: Το χρονικό και η αναπαράσταση του εγκλήματος

Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος στη Σύρο / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε μεταβεί στο νησί με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού της, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη έπειτα από συμπλοκή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το θύμα δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας ενός ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

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Για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, οι δικαστικές αρχές διέταξαν την άμεση διεξαγωγή αναπαράστασης στο σημείο του συμβάντος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία των δύο συλληφθέντων, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις αλλά και από το υλικό των καμερών ασφαλείας, η ένταση μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό, δημόσιο χώρο, καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων καταδίωξε τη 42χρονη εκ νέου μετά τον πρώτο τραυματισμό της.

INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σύρος: Τα αναπάντητα ερωτήματα και η στάση της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης και την παραπομπή των υπόπτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει θολό. Οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας από την πλευρά της γυναίκας, ωστόσο η αστυνομική έρευνα αντιμετωπίζει τον ισχυρισμό αυτό με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Τα ευρήματα: Στην κατοχή της 42χρονης βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ στο σακίδιό της εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο πάντως δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε.

Σύρος: Μυστήριο με δολοφονία της διασώστριας - Συνελήφθη και η 31χρονη

Δεν ήταν κλοπή: Από την οικία δεν αφαιρέθηκε κανένα αντικείμενο ή χρηματικό ποσό, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο μιας τετελεσμένης ληστείας.

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης

Τι υποστηρίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά πειστήρια: Η ΕΛ.ΑΣ. πόνταρε στην πλήρη εξέταση των ψηφιακών δεδομένων και των τηλεφωνικών επαφών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε προηγούμενη σχέση ή συνεννόηση μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού.

«Για εμάς το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο. Αναμένουμε την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που θα ρίξουν φως στα πραγματικά αίτια της τραγωδίας», τονίζεται από την εκπροσώπηση της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελικών αρχών στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να αξιολογήσει τα ευρήματα της αναπαράστασης, το προανακριτικό υλικό και τους ισχυρισμούς περί άμυνας, προκειμένου να διαμορφώσει τις οριστικές ποινικές διώξεις που θα βαρύνουν τους κατηγορούμενους.

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