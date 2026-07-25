Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία των Κυκλάδων αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύρος: Το χρονικό και η αναπαράσταση του εγκλήματος

Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος στη Σύρο / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε μεταβεί στο νησί με αφορμή τα γενέθλια του παιδιού της, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη έπειτα από συμπλοκή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το θύμα δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας ενός ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, οι δικαστικές αρχές διέταξαν την άμεση διεξαγωγή αναπαράστασης στο σημείο του συμβάντος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία των δύο συλληφθέντων, με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις αλλά και από το υλικό των καμερών ασφαλείας, η ένταση μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό, δημόσιο χώρο, καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων καταδίωξε τη 42χρονη εκ νέου μετά τον πρώτο τραυματισμό της.

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σύρος: Τα αναπάντητα ερωτήματα και η στάση της ΕΛ.ΑΣ.

Παρά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης και την παραπομπή των υπόπτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει θολό. Οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας από την πλευρά της γυναίκας, ωστόσο η αστυνομική έρευνα αντιμετωπίζει τον ισχυρισμό αυτό με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

Τα ευρήματα: Στην κατοχή της 42χρονης βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ στο σακίδιό της εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο πάντως δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε.

Δεν ήταν κλοπή: Από την οικία δεν αφαιρέθηκε κανένα αντικείμενο ή χρηματικό ποσό, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο μιας τετελεσμένης ληστείας.

Τι υποστηρίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ψηφιακά πειστήρια: Η ΕΛ.ΑΣ. πόνταρε στην πλήρη εξέταση των ψηφιακών δεδομένων και των τηλεφωνικών επαφών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε προηγούμενη σχέση ή συνεννόηση μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού.

«Για εμάς το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο. Αναμένουμε την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που θα ρίξουν φως στα πραγματικά αίτια της τραγωδίας», τονίζεται από την εκπροσώπηση της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελικών αρχών στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να αξιολογήσει τα ευρήματα της αναπαράστασης, το προανακριτικό υλικό και τους ισχυρισμούς περί άμυνας, προκειμένου να διαμορφώσει τις οριστικές ποινικές διώξεις που θα βαρύνουν τους κατηγορούμενους.