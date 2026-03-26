Πώς να φτιάξετε την πιο τέλεια μακαρονοσαλάτα!

Είστε φαν των κρύων πιάτων και των ζυμαρικών; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την πιο τέλεια ιδέα, αφού μαγείρεψε στην κουζίνα του Breakfast@star την πιο απολαυστική μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι.
Δείτε πώς να φτιάξετε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή!
Υλικά της Συνταγής
• 500 γρ. στριφτό με παντζάρι
• 250 γρ. μανιτάρια
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 καρότο τριμμένο
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 2-3 αγγουράκια τουρσί
• 1 φλ. Καλαμπόκι
• 2 κ.σ. μαϊντανό
• 1 κ.σ. άνηθο
Σος ταχινιού:
• 3 κ.σ. ταχίνι
• 2 κ.σ. λεμόνι
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. μέλι ή αγαύη
• 1/2 κ.γ. μουστάρδα
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
• 2-3 κ.σ. νερό
• Αλάτι, πιπέρι
Για τα μανιτάρια:
- Δυνατή φωτιά
- Λίγο ελαιόλαδο
- ΜΗΝ τα ανακατεύεις συνέχεια
- Άφησέ τα να πάρουν χρώμα
Στο τέλος:
- Αλάτι, πιπέρι
- (προαιρετικά) 1 κ.γ. σόγια σος για βάθο
- Άστα να κρυώσουν πριν τα βάλεις
Θέλουμε υφή: κρεμώδης και βελούδινη (σαν ελαφριά μαγιονέζα)
Εκτέλεση της συνταγής
- Βράζεις τα μακαρόνια al dente και τα κρυώνεις καλά
- Σε μπολ βάζεις: ζυμαρικά, μανιτάρια, πιπεριές, καρότο, καλαμπόκι, τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά
- Ρίχνεις τη σος και ανακατεύεις
- Ψυγείο για 30-60 λεπτά
Σημείωση: Στη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να προσθέσετε και βραστό κοτόπουλο, εάν επιθυμείτε και ζωική πρωτεΐνη στο γεύμα σας.
