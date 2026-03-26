Πώς να φτιάξετε την πιο τέλεια μακαρονοσαλάτα!

Είστε φαν των κρύων πιάτων και των ζυμαρικών; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την πιο τέλεια ιδέα, αφού μαγείρεψε στην κουζίνα του Breakfast@star την πιο απολαυστική μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι.

Δείτε πώς να φτιάξετε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή!

Μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. στριφτό με παντζάρι

• 250 γρ. μανιτάρια

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 πράσινη πιπεριά

• 1 καρότο τριμμένο

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 2-3 αγγουράκια τουρσί

• 1 φλ. Καλαμπόκι

• 2 κ.σ. μαϊντανό

• 1 κ.σ. άνηθο



Σος ταχινιού:

• 3 κ.σ. ταχίνι

• 2 κ.σ. λεμόνι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. μέλι ή αγαύη

• 1/2 κ.γ. μουστάρδα

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• 2-3 κ.σ. νερό

• Αλάτι, πιπέρι

Μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι



Για τα μανιτάρια:

Δυνατή φωτιά

Λίγο ελαιόλαδο

ΜΗΝ τα ανακατεύεις συνέχεια

Άφησέ τα να πάρουν χρώμα

Στο τέλος:

Αλάτι, πιπέρι

(προαιρετικά) 1 κ.γ. σόγια σος για βάθο

Άστα να κρυώσουν πριν τα βάλεις

Θέλουμε υφή: κρεμώδης και βελούδινη (σαν ελαφριά μαγιονέζα)

Εκτέλεση της συνταγής

Βράζεις τα μακαρόνια al dente και τα κρυώνεις καλά

Σε μπολ βάζεις : ζυμαρικά, μανιτάρια, πιπεριές, καρότο, καλαμπόκι, τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά

: ζυμαρικά, μανιτάρια, πιπεριές, καρότο, καλαμπόκι, τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά Ρίχνεις τη σος και ανακατεύεις

Ψυγείο για 30-60 λεπτά

Σημείωση: Στη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να προσθέσετε και βραστό κοτόπουλο, εάν επιθυμείτε και ζωική πρωτεΐνη στο γεύμα σας.

Δείτε το Breakfast@star