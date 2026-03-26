Πώς να φτιάξετε την πιο τέλεια μακαρονοσαλάτα!

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο απολαυστική συνταγή!

Είστε φαν των κρύων πιάτων και των ζυμαρικών; Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την πιο τέλεια ιδέα, αφού μαγείρεψε στην κουζίνα του Breakfast@star την πιο απολαυστική μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι. 

Συνταγή για νόστιμη μακαρονοσαλάτα με λίγες θερμίδες

Δείτε πώς να φτιάξετε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή!

Μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι

Μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι

Υλικά της Συνταγής

 • 500 γρ. στριφτό με παντζάρι 
 • 250 γρ. μανιτάρια
• 1 κόκκινη πιπεριά
 • 1 πράσινη πιπεριά
 • 1 καρότο τριμμένο
 • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
 • 2-3 αγγουράκια τουρσί
• 1 φλ. Καλαμπόκι
 • 2 κ.σ. μαϊντανό
 • 1 κ.σ. άνηθο
 
Σος ταχινιού:
• 3 κ.σ. ταχίνι
• 2 κ.σ. λεμόνι 
 • 1 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 1 κ.γ. μέλι ή αγαύη
 • 1/2 κ.γ. μουστάρδα
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
 • 2-3 κ.σ. νερό
• Αλάτι, πιπέρι  

Για τα μανιτάρια:

Μακαρονοσαλάτα με στριφτό με παντζάρι


 Για τα μανιτάρια:

  • Δυνατή φωτιά
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • ΜΗΝ τα ανακατεύεις συνέχεια
  • Άφησέ τα να πάρουν χρώμα  

Στο τέλος:

  • Αλάτι, πιπέρι
  • (προαιρετικά) 1 κ.γ. σόγια σος για βάθο
  • Άστα να κρυώσουν πριν τα βάλεις

Θέλουμε υφή: κρεμώδης και βελούδινη (σαν ελαφριά μαγιονέζα)

Εκτέλεση της συνταγής

  • Βράζεις τα μακαρόνια al dente και τα κρυώνεις καλά
  • Σε μπολ βάζεις: ζυμαρικά, μανιτάρια, πιπεριές, καρότο, καλαμπόκι, τουρσί, φρέσκο κρεμμύδι και μυρωδικά
  • Ρίχνεις τη σος και ανακατεύεις
  • Ψυγείο για 30-60 λεπτά

Σημείωση: Στη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να προσθέσετε και βραστό κοτόπουλο, εάν επιθυμείτε και ζωική πρωτεΐνη στο γεύμα σας. 

 

Δείτε το Breakfast@star

 

 

 

