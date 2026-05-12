Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Επιφανείου και Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας.

Λόγιος ιεράρχης, πατέρας της Εκκλησίας και αξιόλογος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα. Η μνήμη του τιμάται στις 12 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Επιφάνιος και Επιφανία.

Ο Επιφάνιος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών, στο χωρίο Βησαυδούκη, κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης το 310. Χάρη στη διδασκαλία δύο περίφημων για τη γραμματική τους κατάρτιση και το ασκητισμό μοναχών, του Λουκιανού και του Ιλαρίωνα, μετεστράφη στον Χριστιανισμό.

Ο Άγιος Επιφάνιος

Στη συνέχεια πήγε στην έρημο της Παλαιστίνης κι έζησε κοντά στους επιφανέστερους ασκητές, ασκούμενος στην εγκράτεια, την άσκηση και στη μελέτη των Θείων Γραφών. Η φήμη του και οι αρετές του δεν άργησαν να διαδοθούν και γρήγορα αναδείχθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου.

Από τη θέση αυτή, ο Επιφάνιος αγωνίστηκε με θερμότατο ζήλο για τη διατήρηση και ενίσχυση των ορθοδόξων δογμάτων. Γράφοντας πλήθος αντιαιρετικών συγγραμάτων καταπολέμησε όλες τις αιρετικές δοξασίες και πλάνες της εποχής του και ιδιαίτερα εκείνες του Ωριγένη. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 403.

Επιφάνιος

Επιφανία

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό,*

Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:17 και θα δύσει στις 20:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 08 λεπτά.

Σελήνη 24.6 ημερών

Ημέρα της Πανσελήνου του Μαΐου ή του Βούδα

Η Ημέρα της Πανσελήνου του Μαΐου είναι ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την πανσέληνο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε, σύμφωνα με τους θρύλους, ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης, την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα (νιρβάνα) και ο θάνατός του (πανιρβάνα).

Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέληνο του Μαΐου ως Ημέρα του Βούδα (Day of Vesak), για να τονίσει τη συνεισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό (απόφαση 54/115 της Γ.Σ. του ΟΗΕ).