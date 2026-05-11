MasterChef 2026: Η Wasan έφερε τη νίκη στους «Μπλε»

Η ατμόσφαιρα στην κουζίνα του MasterChef 2026 μύριζε μπαρούτι, καθώς το σκορ ανάμεσα στην κόκκινη και την μπλε μπριγάδα ήταν απόλυτα ισορροπημένο.

MasterChef 2026: Η νίκη κρίθηκε από τα πιάτα του Φίλιπ και της Wasan

Με το ταμπλό να δείχνει δύο-δύο, όλο το βάρος της ευθύνης έπεσε στους ώμους του Φίλιπ και της Wasan, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν την τελική μάχη στον τελευταίο πάγκο. Για τον Φίλιπ, η στιγμή αυτή ήταν μια ευκαιρία να αποδείξει πως δεν είναι μόνο ο «βασιλιάς των γλυκών» αλλά ένας ολοκληρωμένος μάγειρας, ενώ η Wasan αναζητούσε τη δική της γαστρονομική λύτρωση μετά από μια λιγότερο επιτυχημένη προσπάθεια σε προηγούμενο στάδιο.

Η Wasan παρουσίασε ένα πιάτο που έμοιαζε με ταξίδι στις γεύσεις της Ισπανίας, δημιουργώντας έναν πλούσιο ζωμό με miso, πράσο και lemongrass, συνοδευόμενο από ένα pintxo που έκρυβε εκπλήξεις σε κάθε μπουκιά. Από την άλλη πλευρά, ο Φίλιπ επένδυσε στην εντοπιότητα και τη μνήμη, χρησιμοποιώντας ψωμί από τραχανά, πουρέ καρότου και μύδια αρωματισμένα με lemongrass. Παρά την αυτοπεποίθηση του Philip και την πίστη της ομάδας του προς το πρόσωπό του, οι κριτές εντόπισαν γρήγορα τις διαφορές στη λεπτομέρεια και την εκτέλεση.

Ο Πάνος Ιωαννίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορικότητα του πιάτου της Wasan, εξηγώντας πώς η προσπάθειά της τίμησε την πραγματική φιλοσοφία των tapas, που ξεκίνησαν ως «τάπον» για να καλύπτουν το ποτήρι. Η εμφάνιση αλλά κι η πολυπλοκότητα των στοιχείων της, όπως η hollandaise με αντζούγιες και το αυγό ορτυκιού, κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις, αφήνοντας την προσπάθεια του Philip να φαντάζει κάπως πρόχειρη σε σύγκριση με το δικό της ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

MasterChef 2026: Το πιάτο της Wasan ήταν καλύτερο από του Φίλιπ

Όταν ήρθε η ώρα της μεγάλης ανακοίνωσης, το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. «Νίκη για την μπριγάδα και χίλια ευρώ γιατί είναι η καλύτερη προσπάθεια. Η προσπάθεια της Wasan!», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Έχουμε ένα καταπληκτικό ζωμό, μία εξαιρετική γαρνιτούρα, η οποία κάθε μπουκιά είναι ένα διαφορετικό πιάτο. Έχεις βάλει όλα τα στοιχεία επάνω. Φίλιπ, ήταν αρκετά πρόχειρη και στην παρουσίαση η προσπάθειά μας αλλά και στο δια ταύτα», πρόσθεσε ο σεφ και κριτής συγχαίροντας τη διαγωνιζόμενη.

MasterChef 2026: Η Wasan έφερε τη νίκη στους «Μπλε»

Η Wasan δεν πήρε απλώς τον κρίσιμο πόντο που χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα, αλλά αναδείχθηκε κι η δημιουργός της καλύτερης προσπάθειας της ημέρας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των χιλίων ευρώ.

MasterChef 2026: Ο Φίλιπ ανησύχησε για το μέλλον του στον διαγωνισμό

Η συγκίνησή της ήταν έκδηλη, καθώς ένιωσε πως το όραμά της έγινε απόλυτα κατανοητό από τους σεφ. Στην αντίπερα όχθη, ο Φίλιπ παρέμεινε σκεπτικός, καθώς η ήττα αυτή τον γέμισε ανησυχία για το μέλλον του στον διαγωνισμό, φοβούμενος πως οι αντίπαλοί του θα κινηθούν πλέον εναντίον του με στρατηγικό τρόπο.

