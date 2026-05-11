Kαλλιθέα: Σοκαριστικό βίντεο με τη γυναίκα να τρέχει τραυματισμένη να σωθεί

Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο ο δράστης

Αντιμέτωπος με βαριά ποινική δίωξη βρίσκεται ο άντρας που άρπαξε ένα ούζι και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα, με βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση να προκαλεί σοκ.

Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα

Στο συγκλονιστικό βίντεο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου, αποτύπωνεται η αγωνία της γυναίκας να σωθεί. Ελάχιστα λεπτά πριν ο 58χρονος την πυροβόλησε με το ούζι, με τη σφαίρα να τη βρίσκει στον λαιμό .

Στη συνέχεια βγήκε από το κλαμπ μαζί με έναν άντρα, ο οποίος κάθεται στη θέση του οδηγού και την ίδια να τρέχει προς τη θέση του συνοδηγού, κρατώντας το λαιμό της στο σημείο που τραυματίστηκε.

Kαλλιθέα: Βίντεο με τη γυναίκα να τρέχει πυροβολημένη στον λαιμό

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά.

Την Τετάρτη θα απολογηθεί για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Ανάμεσα στις κατηγορίες και αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Στο ανακριτικό γραφείο πάντως εμφανίστηκε ψύχραιμος, ενώ έκρυβε τις χειροπέδες με ένα μπουφάν.

Το χρονικό της επίθεσης στην Καλλιθέα

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, εμποδίστηκε από το θύμα και τον σύντροφο της, ιδιοκτήτες του καταστήματος, να εισέλθει στον χώρο.

Εκείνος θυμωμένος πήγε στο αυτοκίνητο του, πήρε το όπλο και πυροβόλησε την 43χρονη γυναίκα.

