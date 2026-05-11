Το STAR κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες που προκαλούν υπερηφάνεια, καθώς έγινε το πρώτο τηλεοπτικό συνεργείο που πραγματοποίησε γυρίσματα στη φρεγάτα Belharra «Κίμων», το νέο καμάρι του Πολεμικού Ναυτικού. Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο κυβερνήτης του πλοίου, Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ένα από τα πλέον καταρτισμένα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο κυβερνήτης της Φρεγάτας Κίμων Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης

Η διευθύντρια ειδήσεων Μάρα Ζαχαρέα επισκέφθηκε τη φρεγάτα και περιέγραψε το αίσθημα δέους που προκαλεί η παρουσία σε ένα τόσο σύγχρονο πολεμικό πλοίο. Ο «Κίμων» επέστρεψε πριν από λίγες εβδομάδες από την πρώτη του αποστολή στην Κύπρο, αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του πλοίου για την προστασία της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η υποδοχή από τους πολίτες ήταν συγκινητική. Όπως ανέφερε, πολλοί κάτοικοι εξέφραζαν το αίσθημα ασφάλειας που τους δημιουργούσε η παρουσία της ελληνικής φρεγάτας στην περιοχή, κάτι που αποτέλεσε μεγάλη ανταμοιβή για το πλήρωμα.

Το STAR στον κυρίαρχο του Αιγαίου

Η φρεγάτα «Κίμων» φέρνει νέα δεδομένα στις επιχειρησιακές δυνατότητες του ελληνικού στόλου. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες φρεγάτες, που μπορούσαν να προστατεύουν κυρίως τον εαυτό τους και γειτονικές μονάδες, η Belharra διαθέτει προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ που της επιτρέπουν να δημιουργεί «ομπρέλα» προστασίας σε ευρύτερες περιοχές, καλύπτοντας νησιά, ναυτικές δυνάμεις και θαλάσσιες ζώνες.

Κατά την ξενάγηση στο κατάστρωμα, ο κυβερνήτης παρουσίασε τα κάθετα κελιά εκτόξευσης των πυραύλων Aster, που αποτελούν το κύριο αντιαεροπορικό όπλο του πλοίου, καθώς και το κύριο πυροβόλο των 76 χιλιοστών. Τόνισε ακόμη ότι η φρεγάτα διαθέτει πυραυλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, ικανά να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Τα οπλικά συστήματα της Φρεγάτας Κίμων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο ενσωματωμένος ψηφιακός ιστός του πλοίου, μια κατασκευή βάρους περίπου 150 τόνων που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των αισθητήρων, των ραντάρ και των επικοινωνιακών συστημάτων της φρεγάτας. Όπως εξήγησε ο κυβερνήτης, εκεί βρίσκονται τα συστήματα διεύθυνσης βολής, οι συσκευές ηλεκτρονικών υποκλοπών και τα προηγμένα ραντάρ, που προσφέρουν στον «Κίμωνα» τεχνολογικές δυνατότητες αντίστοιχες μεγάλων ναυτικών δυνάμεων.

Φρεγάτα Κίμων: Τα πιο σύγχρονα συστήματα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες απειλές

Η φρεγάτα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα απειλές από αέρα, επιφάνεια και υποβρύχια, ενώ βασικό της πλεονέκτημα είναι ο εξαιρετικά γρήγορος χρόνος αντίδρασης — στοιχείο κρίσιμο για το περιβάλλον του Αιγαίου, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και οι εξελίξεις ταχύτατες.

Τεχνολογικό άλμα με τη Φρεγάτα Κίμων

Για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν επετράπη η πρόσβαση στο κέντρο επιχειρήσεων του πλοίου, εκεί όπου γίνεται η διαχείριση της μάχης και λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις σε περιόδους έντασης ή κρίσης.

Παρά την τεχνολογική υπεροχή της φρεγάτας, ο κυβερνήτης στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα. Όπως υπογράμμισε, όσο προηγμένες κι αν είναι οι δυνατότητες ενός πλοίου, αυτό που τελικά το καθιστά πραγματικά ισχυρό είναι το άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμά του. Ο «Κίμων» διαθέτει πλήρωμα 125 ατόμων, ανάμεσά τους και 23 γυναίκες, με το προσωπικό να έχει υψηλή εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση.

Πλήρωμα υψηλής κατάρτισης στη Belharra