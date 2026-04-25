Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

Ο Γάλλος Πρόεδρος έφθασε με αυτοκινητοπομπή, τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Ακολούθησε επιθεώρηση του αγήματος από τους δύο ηγέτες κι έγινε ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πραγματοποιήθηκε υπερπτήση από αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα.

Στη φρεγάτα «Κίμων» ανέβηκαν οι δύο ηγέτες, οι δύο υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΝ και ο αρχηγός Στόλου.

Μετά την υποδοχή τους από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για ξενάγηση από τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» προκειμένου μέσω του Planning Room να καταλήξουν στη Γέφυρα.