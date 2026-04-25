Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»

Παρόντες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Πολιτικη
Η επίσκεψη Μητσοτάκη - Μακρόν στη Φρεγάτα Κίμων / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών.
  • Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση αγήματος και ανάκρουση εθνικών ύμνων με υπερπτήση Rafale.
  • Στη φρεγάτα συμμετείχαν επίσης οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ και Στόλου.
  • Οι ηγέτες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

«Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Μητσοτάκης - Μακρόν στη Φρεγάτα Κίμων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν φτάνουν στη Φρεγάτα Κίμων / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης) 

Ο Γάλλος Πρόεδρος έφθασε με αυτοκινητοπομπή, τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Ο Νίκος Δένδιας στη Φρεγάτα Κίμων

Στη Φρεγάτα Κίμων και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ακολούθησε επιθεώρηση του αγήματος από τους δύο ηγέτες κι έγινε ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πραγματοποιήθηκε υπερπτήση από αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα.

Στη φρεγάτα «Κίμων» ανέβηκαν οι δύο ηγέτες, οι δύο υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΝ και ο αρχηγός Στόλου.

Φρεγάτα Κίμων

Μετά την υποδοχή τους από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για ξενάγηση από τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» προκειμένου μέσω του Planning Room να καταλήξουν στη Γέφυρα.

