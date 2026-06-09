Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με συνοδό στην εκδήλωση της μητέρας της

Στο Hautes Grecians με την υπόλοιπη οικογένεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.06.26 , 22:45 Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!
09.06.26 , 22:41 Eπιχείρησε Να Βιάσει Γυναίκα Αλλά Αφέθηκε Ξανά Ελεύθερος
09.06.26 , 22:35 Ιωάννινα: Λύκοι Κυνηγούν Αγελάδες Και Μοσχάρια
09.06.26 , 22:31 Σοκ στο Μπέλφαστ: Άνδρας επιχείρησε να αποκεφαλίσει περαστικό
09.06.26 , 22:26 To ΠΑΣΟΚ ποντάρει στη διεύρυνση και στη «μάχη» στην Αττική
09.06.26 , 22:15 Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας
09.06.26 , 22:06 Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.100.000 ευρώ
09.06.26 , 22:05 Fipster για Παπανώτα: «Είναι κολλημένη βίδα»
09.06.26 , 21:59 Καυτό καλοκαίρι στον ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται για την ΕΛΑΣ
09.06.26 , 21:47 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με συνοδό στην εκδήλωση της μητέρας της
09.06.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 9/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 35.000.000 ευρώ
09.06.26 , 21:30 MasterChef 2026: Η 4η ημέρα της «Μητέρας των Μαχών» είναι γεγονός!
09.06.26 , 21:20 MasterChef: Πώς Αντέδρασαν Οι Μπριγάδες Με Τα Αποτελέσματα
09.06.26 , 21:08 Διαφθορά Πολεοδομίες: Βίντεο Από Τη Σύλληψη Αρχηγών
09.06.26 , 21:01 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Είχα καλέσει μεταφορική για να επιστρέψω Θεσσαλονίκη»
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με συνοδό στην εκδήλωση της μητέρας της
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Μελέτη: Οι ξέγνοιαστες στιγμές του Μαροσούλη με την κόρη τους στην πισίνα!
Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.100.000 ευρώ
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεοο της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου με τον σύντροφό της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου είναι η δεύτερη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου.
  • Παρευρέθηκε στην εκδήλωση Hautes Grecians της μητέρας της με συνοδό.
  • Ήταν κουμπάρα στον γάμο της αδελφής της, Αμαλίας, με τον Τζέικ Μέντγουελ.
  • Μοιράστηκε βίντεο από την τελετή αλλαγής βερών, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία "Τιμή για μία ζωή".

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, είναι η δεύτερη κόρη που απέκτησε η Τζένη Μπαλατσινού με τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Κωστόπουλο.

Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians

Το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης για την υψηλή ραπτική, Hautes Grecians, που διοργανώνει η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού με τον συνοδό της.

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με συνοδό στην εκδήλωση της μητέρας της

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου ήταν η κουμπάρα στον γάμο της μεγαλύτερης αδερφής της, Αμαλίας με τον Αμερικανό επιχειρηματία, Τζέικ Μέντγουελ, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις αναρτήσεις στα social media.

H Αλεξάνδρα μάλιστα, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να αλλάζει τις βέρες στο ζευγάρι, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Τιμή για μία ζωή».

H Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στον γάμο της αδερφής της, Αμαλίας Κωστοπούλου
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
HAUTES GRECIANS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top