Δείτε βίντεοο της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου με τον σύντροφό της

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, είναι η δεύτερη κόρη που απέκτησε η Τζένη Μπαλατσινού με τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Κωστόπουλο.

Το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκε στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης για την υψηλή ραπτική, Hautes Grecians, που διοργανώνει η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού με τον συνοδό της.

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου ήταν η κουμπάρα στον γάμο της μεγαλύτερης αδερφής της, Αμαλίας με τον Αμερικανό επιχειρηματία, Τζέικ Μέντγουελ, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις αναρτήσεις στα social media.

H Αλεξάνδρα μάλιστα, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να αλλάζει τις βέρες στο ζευγάρι, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Τιμή για μία ζωή».

H Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στον γάμο της αδερφής της, Αμαλίας Κωστοπούλου