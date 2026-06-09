Ήδη από χθες, η δράση του MasterChef μεταφέρθηκε στη λίμνη Μαραθώνα, όπου οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ακόμη μία απαιτητική ομαδική δοκιμασία γύρω από αρκετές και ιδιαίτερες παρασκευές.

Στο τελευταίο στάδιο, οι μπριγάδες έπρεπε να μαγειρέψουν πανσέτες, με έμφαση στις τεχνικές μαγειρέματος στη φωτιά, στο καπνιστήριο και στο γκριλ.

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Οι ομάδες παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο στην πανσέτα όσο και στις γαρνιτούρες, με τους καλεσμένους σεφ Παναγιώτη Σιαφάκα και Ιορδάνη Τσενεκλίδη, μαζί με τους κριτές, να αξιολογούν λεπτομερώς τις τεχνικές, τις γεύσεις και τη συνολική ισορροπία των πιάτων. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το σωστό ψήσιμο της πανσέτας, τη χρήση του καπνού, αλλά και για τις γαρνιτούρες όπως τα καρότα, οι πατάτες και οι σάλτσες που συνόδευαν το πιάτο.

Στο τελευταίο στάδιο της δοκιμασίας, οι κριτές κατέληξαν ότι καλύτερη συνολικά εικόνα παρουσίασε η μπλε μπριγάδα, κυρίως λόγω των γαρνιτουρών και της συνολικής γευστικής προσέγγισης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν μικρές αδυναμίες στην πανσέτα.

Ωστόσο, στην τελική έκβαση της δοκιμασίας, οι κριτές αποφάσισαν πως η κόκκινη μπριγάδα είναι αυτή που κερδίζει τη σημερινή δοκιμασία, καθώς είχε καλύτερη συνολική εικόνα στα προηγούμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας (flatbread, λαχανικά και γίγαντες), εξασφαλίζοντας έτσι το προβάδισμα με σκορ 3-1.

Δείτε τις πανσέτες μπλε και κόκκινων:

Μπλε

Κόκκινοι