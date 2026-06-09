Η τρίτη δοκιμασία ολοκληρώθηκε, χαρίζοντας τον δεύτερο πόντο στην κόκκινη μπριγάδα. Παρά τα συγχαρητήρια, είναι ακόμη πολύ νωρίς και τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς οι ομάδες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την τέταρτη δοκιμασία για έναν ακόμη πολύτιμο πόντο. Αυτήν τη φορά, το σκηνικό αλλάζει ριζικά, αφήνοντας πίσω τις ευκολίες και την ασφάλεια της κουζίνας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρωταγωνιστής της ημέρας είναι η φωτιά. Επειδή, όμως, μια τέτοια δοκιμασία απαιτεί εμπειρία και ειδικές γνώσεις, οι παίκτες δεν θα είναι μόνοι τους. Μαζί τους βρίσκονται οι μάγειρες Παναγιώτης Σιαφάκας και Ιορδάνης Τσενεκλίδης από την ομάδα Nomade et Sauvage, οι οποίοι εξειδικεύονται στο μαγείρεμα στην ύπαιθρο.

Η υποδοχή των καλεσμένων συνοδεύεται από ενθουσιασμό, με τους παίκτες να σχολιάζουν θετικά την έκπληξη αλλά και το όλο concept που βασίζεται στο ξύλο και τη φωτιά. Οι καλεσμένοι δηλώνουν εξοικειωμένοι με την περιοχή, αφού επισκέπτονται συχνά τη λίμνη του Μαραθώνα και τους γύρω αμπελώνες για να διοργανώσουν γεύματα σε αυτό το μαγικό τοπίο. Από την πλευρά των παικτών, η ξαφνική εξωτερική δοκιμασία προκάλεσε έκπληξη, με τον Γιώργο να αστειεύεται για το πολύ πρωινό ξύπνημα και την έλλειψη προετοιμασίας ή ακόμη κι ενός καθρέφτη.

Όταν οι καλεσμένοι ερωτώνται τι συμβουλή θα έδιναν σε κάποιον που δεν έχει ξαναβρεθεί σε τέτοιο περιβάλλον, τονίζουν τη σημασία της οπτικής κατανόησης των συσκευών, των φούρνων και της ανοιχτής φωτιάς. Επισημαίνουν ότι τα υπόλοιπα θα βγουν ενστικτωδώς, καθώς η επαφή με τη φύση είναι εγγεγραμμένη στον άνθρωπο. Όσον αφορά στους παίκτες, οι περισσότεροι νιώθουν κοντά στο συγκεκριμένο ζητούμενο και ανυπομονούν να μαγειρέψουν, με εξαίρεση ίσως όσους θεωρούνται περισσότερο «παιδιά της πόλης».

Ο εξοπλισμός που έχουν στη διάθεσή τους περιλαμβάνει έναν ειδικό φούρνο με ξύλα, τη λεγόμενη μασίνα, δύο μαγειρεία ανοιχτής φωτιάς όπου δημιουργούνται και τα κάρβουνα, ένα καπνιστήριο, καθώς και έναν μεταλλικό ξυλόφουρνο. Κάποιοι παίκτες αναγνωρίζουν τον εξοπλισμό από παλαιότερες εμπειρίες ή projects, θυμούμενοι ακόμη και τις παραδοσιακές σόμπες των παππούδων τους. Οι καλεσμένοι εξηγούν ότι η ιδιαιτερότητα της δουλειάς τους στηρίζεται στη μετακίνηση, στη φύση και στον νομαδισμό, καθώς μεταφέρουν όλο τον χειροποίητο εξοπλισμό τους για να εξυπηρετήσουν το μαγείρεμα στην ύπαιθρο με φυσικό τρόπο. Αυτή η νομαδική εμπειρία προκαλεί το ενδιαφέρον και την επιθυμία των παικτών να τη βιώσουν, καθώς προσφέρει μια διαφορετική ατμόσφαιρα και την αίσθηση ενός οικογενειακού γεύματος. Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί, το τελικό αποτέλεσμα προσφέρει στους καλεσμένους μια σύνθετη εμπειρία που ξεπερνά ένα κοινό γεύμα, συνδυάζοντας τον τρόπο μαγειρικής με την οπτική σχέση με το περιβάλλον.

Το ζητούμενο της ημέρας για την κόκκινη και την μπλε Μπριγάδα είναι η προετοιμασία και το στρώσιμο ενός οικογενειακού τραπεζιού σε family style, όπου όλα τα φαγητά μπαίνουν στη μέση. Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει πέντε συγκεκριμένα πιάτα: ένα flatbread, ένα πιάτο με λαχανικά και φασόλια γίγαντες, ένα πιάτο με πέστροφα και ένα πιάτο με πανσέτα. Τα πιάτα προορίζονται για τους τρεις κριτές και τους δύο καλεσμένους, και πρέπει να είναι μαγειρεμένα αποκλειστικά σε ανοιχτή φωτιά από ξύλα. Η πέστροφα προκαλεί έναν μικρό προβληματισμό σε κάποιους παίκτες σχετικά με τη διαχείρισή της στη φωτιά, ωστόσο όλοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.

Ο χρόνος που δίνεται για τη μαγειρική είναι 150 λεπτά, δηλαδή δυόμισι ώρες, ενώ πριν από την έναρξη οι ομάδες έχουν 20 λεπτά στη διάθεσή τους για τις απαραίτητες συσκέψεις. Στο τέλος της δοκιμασίας, οι κριτές μαζί με τον Παναγιώτη και τον Ιορδάνη θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες. Η διάρκεια της δοκιμασίας αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από όσους δεν έχουν ξαναδουλέψει με φωτιά, καθώς ο έλεγχος του ψησίματος γίνεται εμπειρικά και με το μάτι, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία.

Κλείνοντας, οι καλεσμένοι συμβουλεύουν τους παίκτες να το ζήσουν με την ψυχή τους για να το ευχαριστηθούν και να προσέξουν να μην καούν, με τους κριτές να εύχονται σε όλους να περάσουν όμορφα σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι ιδέες κι η γεύση θα δικαιώσουν και τις δύο μπριγάδες.

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