Λίγα πιάτα αποτυπώνουν τόσο έντονα την αίσθηση του καλοκαιριού όσο ένα δροσερό ceviche. Ελαφρύ, αρωματικό και γεμάτο φρεσκάδα, αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για όσους λατρεύουν το ψάρι και τις καθαρές γεύσεις.

Η γοητεία του ceviche βρίσκεται στην απλότητά του. Δε χρειάζονται πολύπλοκες τεχνικές ή πολλά υλικά. Ένα φρέσκο ψάρι, εσπεριδοειδή, μυρωδικά και λίγος χρόνος αρκούν για να δημιουργήσουν ένα πιάτο με έντονο χαρακτήρα. Το οξύ από το λάιμ μαρινάρει το ψάρι, χαρίζοντάς του τη χαρακτηριστική υφή και γεύση που κάνουν το ceviche τόσο ξεχωριστό.

Ο σεφ Ανδρέας Καλαντράνης προτείνει μια εύκολη εκδοχή με τσιπούρα, ιδανική για το καλοκαίρι και τέλεια παρέα για μια παγωμένη μπύρα. Η συνταγή αναδεικνύει τη φρεσκάδα των υλικών χωρίς περιττές παρεμβάσεις, αφήνοντας το ψάρι να πρωταγωνιστήσει.

Υλικά

1 τσιπούρα (300-400 γρ.) ή 2 φιλέτα τσιπούρας

2 λάιμ

κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

μαϊντανό ψιλοκομμένο

πιπεριά ψιλοκομμένη

1 φρέσκια πιπεριά τσίλι (προαιρετικά)

ελαιόλαδο

λίγο ξύδι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε και φιλετάρουμε την τσιπούρα, αφαιρώντας προσεκτικά τα κόκαλα.

Κόβουμε το φιλέτο σε λεπτές φέτες πάχους περίπου 3-4 χιλιοστών.

Τοποθετούμε το ψάρι σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό από τα λάιμ.

Ρίχνουμε το κόκκινο κρεμμύδι, τον μαϊντανό, την πιπεριά και, αν θέλουμε, το τσίλι.

Περιχύνουμε με ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.

Αφήνουμε το ψάρι να μαριναριστεί για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι η σάρκα να αποκτήσει λευκό χρώμα.

Σερβίρουμε το ceviche μαζί με τα υγρά της μαρινάδας, που συγκεντρώνουν όλη τη γεύση του πιάτου.

Απλό, δροσερό και γεμάτο αρώματα, το ceviche είναι από εκείνα τα πιάτα που αποδεικνύουν ότι η καλή μαγειρική δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται μόνο ποιοτικές πρώτες ύλες και σεβασμό στη γεύση τους. Και γι’ αυτό το αγαπάμε.