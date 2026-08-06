Τι είχε πει για τον Έρωτα και τις σχέσεις στο Breakfast@Star

Μετά το Μπαλί η Αποστολία Ζώη επέστρεψε στην Αθήνα αλλά συνεχίζει τα μπάνια της στις παραλίες της Αθήνας. Η τραγουδίστρια, είπε να δώσει μία αίσθηση δροσιάς στους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.

H Αποστολία έκανε βουτιές, ηλιοθεραπεία και πόζαρε με το ολόσωμο μαγιό της. Η λεζάντα που έβαλε στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε ήταν: «χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα…😋».



Η τραγουδίστρια ρώτησε και τους followers πού τους βρίσκει ο Αύγουστος.

Η τραγουδίστρια λίγες μέρες πριν ήταν στο Μπαλί και επισκέφθηκε τονεντυπωσιακό καταρράκτη Tegenungan που σχηματίζεται στον ποταμό Πετάνου και βρίσκεται στο χωριό Κεμενούχ, στην περιοχή Σουκαουάτι του νομού Τζιανγιάρ στο Μπαλί της Ινδονησίας.