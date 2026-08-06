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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
15 Αυγούστου: Πώς Θα Πληρωθούν Όσοι Εργαστούν Την Αργία
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Η 15η Αυγούστου είναι υποχρεωτική αργία και φέτος πέφτει Σάββατο. Με αφορμή την αργία της Παναγίας, η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.), ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για το πώς θα αμειφθούν, ανάλογα με το αν θα εργαστούν ή όχι.

Τι ισχύει αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή

Για τις επιχειρήσεις που δε λειτουργούν την ημέρα της αργίας:

Εργαζόμενοι με πενθήμερο και ημερομίσθιο: Θα λάβουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο, ακόμη κι αν δεν εργαστούν.
Εργαζόμενοι με πενθήμερο και μηνιαίο μισθό: Θα πληρωθούν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς επιπλέον αποδοχές.
Εργαζόμενοι με εξαήμερο και ημερομίσθιο: Θα πληρωθούν κανονικά το ημερομίσθιό τους, όπως προβλέπεται για την εβδομάδα εργασίας τους.
Εργαζόμενοι με εξαήμερο και μηνιαίο μισθό: Θα λάβουν επίσης κανονικά τον μισθό τους.


Τι ισχύει αν εργαστείτε στις 15 Αυγούστου

Για όσους απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες:

Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% για τις ώρες που θα εργαστούν.
Οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επίσης προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται με βάση τον νόμιμο μισθό τους.
Αν κάποιος εργάζεται με πενθήμερο και η εργασία του το Σάββατο αποτελεί έκτη ημέρα εργασίας μέσα στην ίδια εβδομάδα, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 40%, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ακόμη ότι:

Το ρεπό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρεωτική αργία της 15ης Αυγούστου.

Αν κάποιος εργαστεί πέρα από το νόμιμο ωράριο, δικαιούται και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερεργασία ή υπερωρία, πέρα από την αμοιβή της αργίας.

Όσοι βρίσκονται σε κανονική άδεια διατηρούν τα δικαιώματά τους, ενώ η 15η Αυγούστου δεν υπολογίζεται ως ημέρα άδειας.

Αν υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, αυτοί υπερισχύουν.

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