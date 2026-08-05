Αναδρομικά συντάξεων που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάσουν έως και τις 20.000 ευρώ αναμένουν χιλιάδες δικαιούχοι, καθώς ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει την εκκαθάριση εκκρεμών επανυπολογισμών. Οι διορθώσεις αφορούν λάθη σε αρχικές αποφάσεις, ελλιπή ασφαλιστικά στοιχεία και την εφαρμογή των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», στη λίστα βρίσκονται 37.003 κύριες συντάξεις από σχεδόν όλα τα Ταμεία του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων από ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ και ΝΑΤ.

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