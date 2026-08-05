Άνοιξε στις 12:00 το μεσημέρι, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε την έναρξη του νέου Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

Να τονώσει τον εσωτερικό τουρισμό, δίνοντας σε συμπολίτες μας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές στην Ελλάδα.

Να στηρίξει τις ελληνικές οικογένειες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία.

Να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό και των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πρόγραμμα έρχεται με αυξημένα εισοδηματικά όρια, περισσότερους δικαιούχους και επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο που θα επιλέξει για τις διακοπές του.

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι κάνουν σήμερα αίτηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Το πρόγραμμα ξεκινά ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Τουρισμός για Όλους 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet,

ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.

Τουρισμός για Όλους 2026: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά και κυρίως οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ειδικότερα:

για άγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ,

για έγγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, καθώς τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί στις μονογονεϊκές οικογένειες και στις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς ανώτατο εισοδηματικό πλαφόν.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Τουρισμός για Όλους 2026: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα άτομα με αναπηρία

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία.

Οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ, μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, ενώ δικαιούνται και αυξημένη οικονομική ενίσχυση.

Τουρισμός για Όλους 2026: Πόσα χρήματα δίνει το πρόγραμμα

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο χρήσης της ψηφιακής κάρτας και την κατηγορία του δικαιούχου.

Οι βασικές ενισχύσεις διαμορφώνονται ως εξής:

200 ευρώ για χρήση κατά την υψηλή τουριστική περίοδο ή 300 ευρώ για χρήση κατά τη χαμηλή περίοδο.

300 ευρώ (υψηλή περίοδος) ή 400 ευρώ (χαμηλή περίοδος) για:

μονογονεϊκές οικογένειες,

οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά,

συνταξιούχους όλων των Ταμείων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

400 ευρώ (υψηλή περίοδος) ή 600 ευρώ (χαμηλή περίοδος) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή οικογένειες με τέκνο ΑμεΑ.

Τουρισμός για Όλους 2026: Δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης κλήρωσης που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων του Αυγούστου.

Τουρισμός για Όλους 2026: Γιατί δίνεται μεγαλύτερη επιδότηση τον χειμώνα

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι η ενίσχυση του τουρισμού εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.

Για τον λόγο αυτό, περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με υψηλότερα ποσά επιδότησης για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Τουρισμός για Όλους 2026: Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

σε ξενοδοχεία και κάθε νόμιμο κατάλυμα σε όλη την Ελλάδα,

χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

με δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ χρήσης του ποσού,

χωρίς να απαιτείται ο δικαιούχος να είναι ήδη πελάτης της τράπεζας που θα εκδώσει την κάρτα.

Οι ψηφιακές κάρτες εκδίδονται από τη Snappi, την Eurobank και την Alpha Bank.

Τουρισμός για Όλους 2026: Οι βασικές καταστάσεις της αίτησης

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν την πορεία της μέσα από την πλατφόρμα.

Οι βασικές καταστάσεις είναι:

Υπό Επεξεργασία από Δικαιούχο, όταν η αίτηση δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Υπό Έλεγχο, όταν γίνεται διασταύρωση των στοιχείων.

Υποβληθείσα, όταν η αίτηση είναι έγκυρη και συμμετέχει στην κλήρωση.

Εγκριθείσα – Κληρωθείσα, όταν ο δικαιούχος έχει επιλεγεί.

Υπό Έλεγχο Δικαιολογητικών, όταν απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.

Μη Διαθέσιμη, όταν χρειάζεται επικοινωνία με το γραφείο υποστήριξης του προγράμματος.

Τουρισμός για Όλους 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η ψηφιακή κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά για την περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος (υψηλή ή χαμηλή).

Μετά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών, ακόμη και αν υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο στην κάρτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος και τα κριτήρια συμμετοχής μέσω της επίσημης πλατφόρμας και του τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης του προγράμματος.