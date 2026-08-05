Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή, αυτό της πατρότητας, απολαμβάνει εδώ και 5,5 μήνες ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τον πρώτο καρπό του έρωτά του με τη Βαλασία Συμιακού, με τα μέχρι τώρα στιγμιότυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την καθημερινότητά του με τον μονάκριβο γιο του να δείχνουν ότι ήταν από πάντα έτοιμος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο!

Το βράδυ της Τρίτης 4/8, ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναδημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο της συντρόφου του, με την οποία έχει ήδη διαγράψει έξι χρόνια κοινής πορείας. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός σκύβει τρυφερά πάνω από τον γιο τους, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη στιγμή στον φωτογραφικό φακό.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νίκος Πολυδερόπουλος

Πρόσφατα, ο τρυφερός μπαμπάς είχε μοιραστεί φωτογραφίες μέσα από το παιδικό δωμάτιο του γιου του, γράφοντας στη λεζάντα: «Το δωμάτιο όπου δημιουργούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις μας».

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος αγκαλιά με τον γιο του στο παιδικό δωμάτιο

Ως άνθρωπος, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, κρατώντας τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξε να μην επικοινωνήσει τη σχέση του δημόσια.

Με τη λογοθεραπεύτρια γνωρίστηκαν τυχαία στη Ρόδο, με τη σχέση τους να μετράει περίπου έξι χρόνια, ενώ στις αρχές του χρόνου ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ο οποίος σηματοδότησε τη δημιουργία της οικογένειάς τους.