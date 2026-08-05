Νίκος Πολυδερόπουλος: Το τρυφερό ενσταντανέ με τον 5,5 μηνών γιο του

Η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, σε ρόλο φωτογράφου

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Ευτυχισμένος μπαμπάς ο ηθοποιός

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Πολυδερόπουλος απολαμβάνει την πατρότητα με τον 5,5 μηνών γιο του.
  • Ο ηθοποιός έχει σχέση με τη Βαλασία Συμιακού εδώ και έξι χρόνια.
  • Μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο του στα social media.
  • Διατηρεί χαμηλό προφίλ και κρατά τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο γιος τους ήρθε στον κόσμο στις αρχές του 2023, ολοκληρώνοντας την οικογένειά τους.

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή, αυτό της πατρότητας, απολαμβάνει εδώ και 5,5 μήνες ο Νίκος Πολυδερόπουλος

Ο ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τον πρώτο καρπό του έρωτά του με τη Βαλασία Συμιακού, με τα μέχρι τώρα στιγμιότυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την καθημερινότητά του με τον μονάκριβο γιο του να δείχνουν ότι ήταν από πάντα έτοιμος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο!

Πολυδερόπουλος: Βραδινή βόλτα στη Ρόδο με τη σύντροφο & τον γιο

Το βράδυ της Τρίτης 4/8, ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναδημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο της συντρόφου του, με την οποία έχει ήδη διαγράψει έξι χρόνια κοινής πορείας. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός σκύβει τρυφερά πάνω από τον γιο τους, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη στιγμή στον φωτογραφικό φακό.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νίκος Πολυδερόπουλος

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Νίκος Πολυδερόπουλος

Πρόσφατα, ο τρυφερός μπαμπάς είχε μοιραστεί φωτογραφίες μέσα από το παιδικό δωμάτιο του γιου του, γράφοντας στη λεζάντα: «Το δωμάτιο όπου δημιουργούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις μας».

Πολυδερόπουλος: «Είναι ζόρικα με το παιδί» -Η αποκάλυψη για τη σύντροφό του

 

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος αγκαλιά με τον γιο του στο παιδικό δωμάτιο

Ως άνθρωπος, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, κρατώντας τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξε να μην επικοινωνήσει τη σχέση του δημόσια. 

Με τη λογοθεραπεύτρια γνωρίστηκαν τυχαία στη Ρόδο, με τη σχέση τους να μετράει περίπου έξι χρόνια, ενώ στις αρχές του χρόνου ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ο οποίος σηματοδότησε τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

 

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ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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