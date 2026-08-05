Αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο από το Σάββατο η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει την… ανηφόρα, αγγίζοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών σε Red Code βρίσκεται η Αττική και άλλες τρεις περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τους 36, τοπικά ακόμη και 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η γενική τάση των προγνωστικών συγκλίνει σε μια θερμότερη περίοδο, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια εκτίμηση της συνολικής τάσης και όχι για αναλυτική πρόγνωση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να κυλήσει με αισθητά υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Καιρός: Σε Red Code τέσσερις περιοχές – Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται σήμερα για την Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για αυτόν τον λόγο, οι συγκεκριμένες περιοχές αποφασίστηκε να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα 5/8/2026

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.