Καιρός: 40αρια το Σαββατοκύριακο και σε Red Code η Αττική

Σε ποιες άλλες περιοχές έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 10:45 Νίκος Πολυδερόπουλος: Το τρυφερό ενσταντανέ με τον 5,5 μηνών γιο του
05.08.26 , 10:44 Leapmotor B05: Οι τιμές στην Ελλάδα - Πότε έρχεται
05.08.26 , 10:37 Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
05.08.26 , 10:34 Τουρισμός για Όλους 2026: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις – Ποιοι κάνουν πρώτοι
05.08.26 , 10:33 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
05.08.26 , 10:32 Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»
05.08.26 , 10:00 Νηστίσιμη συνταγή για πεντανόστιμο γιουβέτσι λαχανικών
05.08.26 , 09:52 Πέρεζ Χίλτον: Αυτοτραυματιζόταν σε live στο TikTok – Σε σοκ οι θεατές
05.08.26 , 09:45 Bridgestone: Συμβουλές για οδήγηση στις υψηλές θερμοκρασίες
05.08.26 , 09:18 Καιρός: 40αρια το Σαββατοκύριακο και σε Red Code η Αττική
05.08.26 , 09:16 Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
05.08.26 , 09:03 O θάνατος της Μέριλιν Μονρόε και οι θεωρίες συνωμοσίας
05.08.26 , 08:57 Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου
05.08.26 , 08:36 Φωτιά Αττικοβοιωτία: Πώς ξεκίνησε; Τι έδειξε η αυτοψία της ΔΑΕΕ
05.08.26 , 08:03 Κυψέλη: Από το ντοκιμαντέρ του Ερυθρού Σταυρού, στο θρίλερ με την 38χρονη
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Κυψέλη: Από το ντοκιμαντέρ του Ερυθρού Σταυρού, στο θρίλερ με την 38χρονη
Τουρισμός για Όλους 2026-27: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα κριτήρια και τα ποσά
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
Μυστράς: Δύο συντάξεις από τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη ο καιρός σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο από το Σάββατο η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει την… ανηφόρα, αγγίζοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών σε Red Code βρίσκεται η Αττική και άλλες τρεις περιοχές. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και τους 36, τοπικά ακόμη και 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. 

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 στα ανατολικά και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η γενική τάση των προγνωστικών συγκλίνει σε μια θερμότερη περίοδο, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια εκτίμηση της συνολικής τάσης και όχι για αναλυτική πρόγνωση, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να κυλήσει με αισθητά υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Καιρός: Σε Red Code τέσσερις περιοχές – Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται σήμερα για την Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για αυτόν τον λόγο, οι συγκεκριμένες περιοχές αποφασίστηκε να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα 5/8/2026

Χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα 5/8/2026

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

  • Η Περιφέρεια Αττικής
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση 

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΖΕΣΤΗ
 |
RED CODE
 |
ΦΩΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

5+1 κορυφαίες παραλίες της Κορινθίας
Ελλαδα
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Πότε Ανοίγουν Τα Σχολεία: Οι Αργίες 2026 - 2027
Ελλαδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Αττικοβοιωτία: Η Έκθεση Της ΔΑΕΕ Για Τα Αίτια Της Φωτιάς
Ελλαδα
Φωτιά Αττικοβοιωτία: Πώς ξεκίνησε; Τι έδειξε η αυτοψία της ΔΑΕΕ
Δολοφονία Κυψέλη: Το Παρελθόν Του 26χρονου Και Η Απολογία
Ελλαδα
Κυψέλη: Από το ντοκιμαντέρ του Ερυθρού Σταυρού, στο θρίλερ με την 38χρονη
Μυστράς: Η Oμολογία 55χρονου Για Τον Πατέρα Στον Καταψύκτη
Ελλαδα
Μυστράς: Δύο συντάξεις από τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος
Σαμαριά: Καταγγελία Για Θανάτωση Και Ψήσιμο Κρι-Κρι
Ελλαδα
Σαμαριά: Kαταγγελία για θανάτωση και ψήσιμο κρι-κρι στο φαράγγι
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Tζόκερ 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
Πετράλωνα: Η Πράξη Του Φεβρουαρίου Για Το Υπόγειο Πάρκινγκ
Ελλαδα
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ
Mύκονος: Οργή Για Βίντεο Με Γαϊδουράκι Με Δεμένα Πόδια
Ελλαδα
Mύκονος: Βίντεο καταγράφει βασανισμένο γαϊδουράκι με δεμένα πόδια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top