Η υπόθεση που συγκλονίζει τον Μυστρά Λακωνίας παίρνει ολοένα και πιο σοκαριστικές διαστάσεις, καθώς ο 55χρονος, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι διατηρούσε τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη επί περίπου δυόμισι χρόνια για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές, ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, δε δήλωσε τον θάνατό του και τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη, προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εισέπραττε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και καταβαλλόταν στον σύζυγό της όσο εκείνος βρισκόταν εν ζωή.

Μυστράς: Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία ότι ο 90χρονος είχε να εμφανιστεί για τουλάχιστον δυόμισι χρόνια.

Το πρωί της Τρίτης, ο 55χρονος κλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του διέμενε σε διαμέρισμα στην Καισαριανή με τη φροντίδα οικιακής βοηθού.

Ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη - lakoniatv.gr

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διασταύρωση των στοιχείων και μετέβησαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Εκεί εντόπισαν την αδελφή του 55χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο πατέρας τους ζούσε μόνιμα στον Μυστρά από το 2001, διαψεύδοντας πλήρως τους ισχυρισμούς του αδελφού της.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Μυστράς: Η σορός στον καταψύκτη και το μακάβριο σκηνικό

Στο υπόγειο του ξενοδοχείου οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

H σορός του 90χρονου βρέθηκε μετά από καταγγελίες στην αστυνομία ότι είχαν να τον δουν πολλά χρόνια - Lakoniatv.gr

Η σορός του 90χρονου βρισκόταν μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Ο ηλικιωμένος ήταν γυμνός, τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω στο καπάκι είχαν τοποθετηθεί ξύλα από πλαϊνά κρεβατιού, ώστε να αυξάνεται το βάρος και να παραμένει καλύτερα σφραγισμένος ο καταψύκτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δε διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια τραυματισμού στη σορό. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής της, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης, ώστε να ακολουθήσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης.

Μυστράς: Βρέθηκε και αεροβόλο όπλο

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο ξενοδοχείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και δύο αμπούλες αερίου.

O 55χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι κρατούσε 2,5 χρόνια τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του - lakoniatv.gr

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σημειώνεται ακόμη ότι ο 55χρονος φέρεται να είχε εξεταστεί πρόσφατα από ψυχίατρο στο πλαίσιο διαδικασίας για άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 90χρονου.