Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές στην Αττικοβοιωτία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 20:20 Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
04.08.26 , 20:19 Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
04.08.26 , 20:17 Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
04.08.26 , 19:36 Διάσημη τραγουδίστρια κάνει παύση στην καριέρα της - Τι συνέβη;
04.08.26 , 19:21 Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
04.08.26 , 19:13 Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται
04.08.26 , 19:11 Όμιλος Σαρακάκη: Διασώζει άγρια ζώα που επλήγησαν από φωτιές
04.08.26 , 19:10 Όμιλος Σφακιανάκη: Δίπλα στα ανάπηρα παιδιά
04.08.26 , 19:00 Τηλεοπτική ανατροπή! Ποιος θα παρουσιάζει τον Πιο Αδύναμο Κρίκο;
04.08.26 , 18:46 Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου
04.08.26 , 18:35 Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
04.08.26 , 18:27 Κικίλιας: 23,2 εκατ. ευρώ σε 281.000 νησιώτες με το  Μεταφορικό Ισοδύναμο
04.08.26 , 18:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!
04.08.26 , 17:58 e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
04.08.26 , 17:20 Αποχώρησε και η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα Καρυστιανού
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής για την εικόνα των πυρκαγιών / Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα με συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής και άλλων φορέων.
  • Ενεργές εστίες φωτιάς εντοπίζονται κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογήρου.
  • Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε Κιλκίς, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, αλλά αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
  • Συλλήψεις και πρόστιμα επιβλήθηκαν για επικίνδυνες εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, συνολικά 660 πρόστιμα και 264 συλλήψεις από αρχές του έτους.
  • Η Πυροσβεστική προειδοποιεί για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Σε ύφεση η φωτιά στη Δυτική Αττική - Ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις

Όπως ανέφερε στην έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ωστόσο παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες, μεταξύ άλλων κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες δασοκομάντος, υδροφόρα οχήματα και προσωπικό που έχει μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, της Δασικής Υπηρεσίας, των δήμων που έχουν πληγεί, των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΚΑΒ, εθελοντών και μηχανημάτων έργου.

Φωτιές

Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική μετά το σαρωτικό πέρασμα της πυρκαγιάς που έκαιγε για πέντε μέρες / Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Πυρκαγιά

Φωτιά Αττική

Νέες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές τις τελευταίες ώρες 

Ο κ. Βαθρακογιάννης έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδηλώθηκαν νέες πυρκαγιές σε Κιλκίς, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, οι οποίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν.

Παράλληλα, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός.

Φωτιές: Συλλήψεις για επικίνδυνες εργασίες και παραβάσεις

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής αναφέρθηκε σε περιστατικά αμέλειας που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, στη Ραφήνα έγινε χρήση συσκευής έψησης κοντά σε δασική έκταση, στο Ίλιον χρησιμοποιήθηκε συσκευή με κάρβουνα δίπλα σε δασική βλάστηση, ενώ στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική περιοχή.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, στη Χαλκιδική συνελήφθη πολίτης που προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ.

Συνολικά, από την αρχή του έτους έως και τις 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 235 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 29 περιπτώσεις πρόθεσης.

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού κινδύνου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυψέλη: Πώς Έφτασε Στην Ελλάδα Ο 26χρονος - Η Ζωή Στην Αθήνα
Ελλαδα
Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
Φωτογραφίες του ελικοπτέρου που συνετρίβη
Ελλαδα
Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
Μυστράς: Kρατούσε Τον Νεκρό Πατέρα Του Σε Καταψύκτη
Ελλαδα
Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου
Σύρος: Προφυλακιστέος Ο 41χρονος Για Θάνατο Διασώστριας
Ελλαδα
Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας
Σέρρες: Δολοφονία Άνδρα Που Βρέθηκε Νεκρός Σπίτι Του
Ελλαδα
Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος άνδρα που βρέθηκε νεκρός σπίτι του
Ακατάλληλο Το Νερό Στη Σίβηρη Χαλκιδικής
Ελλαδα
Ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση το νερό στη Σίβηρη Χαλκιδικής
Κλειστοί Σταθμοί ΗΣΑΠ Και Τροποποιήσεις Σε Δρομολόγια
Ελλαδα
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος Που Έπεσε Στα Λουτρά
Ελλαδα
Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά
Φωτιά Στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top