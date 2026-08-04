Η ενημέρωση της πυροσβεστικής για την εικόνα των πυρκαγιών / Βίντεο Ερτ

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Όπως ανέφερε στην έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν κυρίως καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ωστόσο παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες, μεταξύ άλλων κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες δασοκομάντος, υδροφόρα οχήματα και προσωπικό που έχει μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, της Δασικής Υπηρεσίας, των δήμων που έχουν πληγεί, των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΚΑΒ, εθελοντών και μηχανημάτων έργου.

Κρανίου τόπος η Δυτική Αττική μετά το σαρωτικό πέρασμα της πυρκαγιάς που έκαιγε για πέντε μέρες / Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Νέες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές τις τελευταίες ώρες

Ο κ. Βαθρακογιάννης έκανε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδηλώθηκαν νέες πυρκαγιές σε Κιλκίς, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, οι οποίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν.

Παράλληλα, απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός.

Φωτιές: Συλλήψεις για επικίνδυνες εργασίες και παραβάσεις

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής αναφέρθηκε σε περιστατικά αμέλειας που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, στη Ραφήνα έγινε χρήση συσκευής έψησης κοντά σε δασική έκταση, στο Ίλιον χρησιμοποιήθηκε συσκευή με κάρβουνα δίπλα σε δασική βλάστηση, ενώ στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική περιοχή.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, στη Χαλκιδική συνελήφθη πολίτης που προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ.

Συνολικά, από την αρχή του έτους έως και τις 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 235 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 29 περιπτώσεις πρόθεσης.

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού κινδύνου.