Όμιλος Σφακιανάκη: Δίπλα στα ανάπηρα παιδιά

Ο Όμιλος Σφακιανάκη παρέδωσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου το αμιγώς ηλεκτρικό BYD DOLPHIN SURF στη μεγάλη νικήτρια της Λαχειοφόρου Αγοράς της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του έργου του Οργανισμού.

Το BYD DOLPHIN SURF αποτέλεσε το μεγάλο δώρο της Λαχειοφόρου Αγοράς για το 2025, συνδυάζοντας την υποστήριξη ενός σημαντικού κοινωνικού σκοπού με τη βιώσιμη κινητικότητα, μέσω ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος φιλικού προς το περιβάλλον. Μέσα από τη πρωτοβουλία αυτή ενισχύθηκε το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία εδώ και περισσότερα από 85 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα BYD Αμαρουσίου, παρουσία εκπροσώπων της ΕΛΕΠΑΠ και του Ομίλου Σφακιανάκη. Την ΕΛΕΠΑΠ εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος, κα Φανή Βουγά – Μορντώ, ενώ από τον Όμιλο Σφακιανάκη παρευρέθηκαν η HR Manager, κα Σταυρούλα Τζιαμουράνη, η Sales Manager της BYD, κα Κυριακή Λαγουσάκου, καθώς και ο Διευθυντής του καταστήματος BYD Αμαρουσίου, κ. Γεώργιος Εγγλέζος, οι οποίοι παρέδωσαν συμβολικά το αυτοκίνητο στη νικήτρια.