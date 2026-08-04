Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου από τη Μύκονο

Μια νέα προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά του με τη Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ανεβάζοντας την Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία στην οποία η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του.

Το ενσταντανέ που δημοσιεύθηκε από το σπίτι, δείχνει τον ίδιο να κοιτάζει την κάμερα και τη Ρία Ελληνίδου να ξεκουράζεται χωρίς να έχει αντιληφθεί τη λήψη.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε μόνο από δύο κόκκινες καρδιές, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να αφήνει ουσιαστικά την εικόνα να μεταφέρει το μήνυμα της οικειότητας ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, η Ρία Ελληνίδου αναδημοσίευσε τη φωτογραφία κι έγραψε: «Ο ύπνος πάιρνει τα παιδιά».

Το κοινό στιγμιότυπο έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες εμφανίσεις κι αναρτήσεις του τελευταίου διαστήματος, μέσα από τις οποίες οι δυο τους δείχνουν ότι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.

Στη φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Δημήτρης, η Ρία εμφανίζεται χαλαρή κι ήρεμη, σε μια στιγμή μακριά από τη σκηνή και τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόκειται για ένα από τα πιο προσωπικά στιγμιότυπα που έχουν μοιραστεί δημόσια μέχρι σήμερα στα social media.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις τους έχουν ενισχύσει την εικόνα μιας σχέσης που δεν κρύβεται. Οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί και σε εξόδους, ενώ έχουν απασχολήσει και με κοινές παρουσίες στη Μύκονο.