Κλειστοί Σταθμοί ΗΣΑΠ Και Τροποποιήσεις Σε Δρομολόγια

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ το μεσημέρι της Τρίτης, με τρεις σταθμούς να τίθενται εκτός λειτουργίας.

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. προχώρησε σε τροποποίηση των δρομολογίων, με τους συρμούς να κινούνται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Αττική και Κηφισιά – Άνω Πατήσια. Παράλληλα, προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Μετά την απομάκρυνση των κλαδιών, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.