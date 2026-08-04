Έρχονται μαθήματα οικονομίας στα σχολεία για 40.000 μαθητές

Ένα νέο πρόγραμμα που φέρνει τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στη σχολική καθημερινότητα δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων τους και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης οικονομικής και ψηφιακής εποχής.

Το πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή» απευθύνεται σε 40.000 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 2026-2030. Στόχος του νέου προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες και να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στις καθημερινές τους αποφάσεις.

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