Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών / SKAI

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Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος δίνει το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διετέλεσε και υπουργός, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. 

Στεφάνια κηδεία Βαρβιτσιώτη

Στεφάνια στην κηδεία Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Βαρβιτσιώτης

Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για την κηδεία Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφτασαν από νωρίς στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία. 

Παιδιά και εγγόνια Βαρβιτσιώτη

Τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Καθώς ο εκλιπών διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας στο παρελθόν, θα του αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, ενώ στρατιωτικό άγημα θα βρίσκεται έξω από τη Μητρόπολη.

Όλγα Κεφαλογιάννη στεφάνι

Το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Στεφάνια έχουν στείλει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι υφυπουργοί Παύλος Μαρινάκης, Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, ο επίτιμος αρχηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Δείτε φωτογραφίες με όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη για το «τελευταίο αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χαζτηδάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παύλος Μαρινάκης  

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Χάρης Δούκας 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ελίζα Βοζενμπεργκ

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζενμπεργκ - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Νίκος Παπαθανάσης 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σέβη Βολουδάκη 

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αντώνης Σαμαράς  

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Προκόπης Παυλόπουλος 

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ευάγγελος Βενιζέλος  

Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Λόλα Νταϊφά 

H Λόλα Νταϊφά - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Καπράλος - Γκαγκάκη

Ο Σπύρος Καπράλος και η Κατερίνα Γκαγκάκη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αλέξης Παπαχελάς  

Ο Αλέξης Παπαχελάς - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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