Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος δίνει το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διετέλεσε και υπουργός, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Στεφάνια στην κηδεία Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για την κηδεία Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφτασαν από νωρίς στη Μητρόπολη Αθηνών για την κηδεία.

Τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Καθώς ο εκλιπών διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας στο παρελθόν, θα του αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, ενώ στρατιωτικό άγημα θα βρίσκεται έξω από τη Μητρόπολη.

Το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Στεφάνια έχουν στείλει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι υφυπουργοί Παύλος Μαρινάκης, Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, ο επίτιμος αρχηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Δείτε φωτογραφίες με όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη για το «τελευταίο αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη:

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χαζτηδάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζενμπεργκ - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς- INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

H Λόλα Νταϊφά - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Σπύρος Καπράλος και η Κατερίνα Γκαγκάκη - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Αλέξης Παπαχελάς - INTIME / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ