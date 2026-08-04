Ο μικρός Πάρης δίπλα στα φίδια του μπαμπά του

Λίγο πριν αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ακόμη μία αυθεντική στιγμή από την καθημερινότητά του με τον μικρό Πάρη.

Ο επιχειρηματίας και μοντέλο, που δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στον γιο του, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή των followers του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη του στα εξωτικά κατοικίδια και συγκεκριμένα στα φίδια, τα οποία φιλοξενεί σε ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο στο σπίτι του.

Για εκείνον αποτελούν ένα ιδιαίτερο χόμπι, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δείξει στα social media στιγμές από την καθημερινή φροντίδα τους.

Αυτή τη φορά, όμως, πρωταγωνιστής δεν ήταν ο ίδιος, αλλά ο μικρός Πάρης.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο γιος του κρατά ένα ψεκαστήρι και ψεκάζει το εσωτερικό του ενυδρείου όπου βρίσκονται τα φίδια, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στη φροντίδα τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολουθεί με χαμόγελο τη σκηνή, καταγράφοντας την ξεχωριστή στιγμή, η οποία κέρδισε αμέσως τα σχόλια των διαδικτυακών του φίλων.