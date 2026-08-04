Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!

Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

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Ο μικρός Πάρης δίπλα στα φίδια του μπαμπά του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε βίντεο με τον γιο του, Πάρη, πριν τις καλοκαιρινές του διακοπές.
  • Ο Αλεξάνδρου έχει αδυναμία στα εξωτικά κατοικίδια, ειδικά στα φίδια που φιλοξενεί στο σπίτι του.
  • Ο Πάρης συμμετείχε στη φροντίδα των φιδιών ψεκάζοντας το ενυδρείο με ψεκαστήρι.
  • Ο Δημήτρης παρακολουθεί με χαμόγελο τη σκηνή, η οποία ενθουσίασε τους followers του.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ακόμη μία αυθεντική στιγμή από την καθημερινότητά του με τον μικρό Πάρη.

Ο επιχειρηματίας και μοντέλο, που δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στον γιο του, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή των followers του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αγάπη του στα εξωτικά κατοικίδια και συγκεκριμένα στα φίδια, τα οποία φιλοξενεί σε ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο στο σπίτι του.

Αλεξάνδρου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του και το σχόλιο της Ελληνίδου

Για εκείνον αποτελούν ένα ιδιαίτερο χόμπι, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δείξει στα social media στιγμές από την καθημερινή φροντίδα τους.

Αυτή τη φορά, όμως, πρωταγωνιστής δεν ήταν ο ίδιος, αλλά ο μικρός Πάρης.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο γιος του κρατά ένα ψεκαστήρι και ψεκάζει το εσωτερικό του ενυδρείου όπου βρίσκονται τα φίδια, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στη φροντίδα τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρακολουθεί με χαμόγελο τη σκηνή, καταγράφοντας την ξεχωριστή στιγμή, η οποία κέρδισε αμέσως τα σχόλια των διαδικτυακών του φίλων.

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