Φωτιά Δυτική Αττική: Εφιάλτης για πέμπτη μέρα - Αναζωπύρωση σε Ψάθα, Λούμπα

Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 08:10 Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας
04.08.26 , 08:07 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
04.08.26 , 07:47 Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια
04.08.26 , 07:24 Φωτιά Δυτική Αττική: Εφιάλτης για πέμπτη μέρα - Αναζωπύρωση σε Ψάθα, Λούμπα
04.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Αυγούστου
03.08.26 , 23:41 «Δεν μπορώ να λέω ψέματα»: Θα κατέβαινε ο Μάρκος Σεφερλής στην πολιτική;
03.08.26 , 23:18 Δέσποινα Βανδή: Στην Καβάλα, τόπο καταγωγής της, με τον Βασίλη Μπισμπίκη!
03.08.26 , 23:00 Αμαλία Κωστοπούλου: Πόσταρε φωτογραφίες μία ημέρα πριν τον γάμο της
03.08.26 , 22:47 Ξάνθη: Οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου
03.08.26 , 22:30 Ρωσία: Drone πέφτει σε παραλία - 7 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά
03.08.26 , 22:29 Ρούλα Κορομηλά για φωτιές: «Βλέπω κάθε χρόνο τις ίδιες τρομακτικές εικόνες»
03.08.26 , 21:47 Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ το πλήρωμα του 2ου ελικοπτέρου
03.08.26 , 21:40 Φωτιά Δυτική Αττική: Η στιγμή που φλόγες πλησιάζουν εργοστάσιο βιοαερίου
03.08.26 , 21:05 Το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία
03.08.26 , 20:50 Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Νωρίτερα η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων
Δέσποινα Βανδή: Στην Καβάλα, τόπο καταγωγής της, με τον Βασίλη Μπισμπίκη!
Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια
Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!
Άντζελα Δημητρίου: Στο πάρτι γενεθλίων της αγαπημένης της εγγονής
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 500 ευρώ τον Σεπτέμβριο
Μαρίνα Σταυράκη: Διακοπές στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Μπουλέντ Οζκάν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις.

Φωτιά Δυτική Αττική: Η στιγμή που φλόγες πλησιάζουν εργοστάσιο βιοαερίου

Τα ξημερώματα σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία εκδηλώθηκε μέσα σε πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Αναζωπύρωση είχαμε τα ξημερώματα στην περιοχή της Λούμπας στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Αναζωπύρωση είχαμε τα ξημερώματα στην περιοχή της Λούμπας στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων

Φωτιά Δυτική Αττική: Ισχυρές δυνάμεις στη Λούμπα - Κίνδυνος από νέες αναζωπυρώσεις

Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση στην αραιοκατοικημένη περιοχή της Λούμπας Μεγάρων, όπου επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ μηχανήματα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Για πέμπτη μέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Για πέμπτη μέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στις κατοικίες, καθώς μέχρι στιγμής οι φλόγες δεν έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, οι Αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος.

Φωτιά Πόρτο Γερμενό: Δεκάδες ζώα σώθηκαν από τις φλόγες

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο στα οχήματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, όπως πυροσβεστικά, υδροφόρες και οχήματα εθελοντών.

Η εικόνα στη φωτιά στη Δυτική Αττική είναι βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχει ακόμα κίνδυνος για αναζωπυρώσεις - Eurokinissi

Η εικόνα στη φωτιά στη Δυτική Αττική είναι βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχει ακόμα κίνδυνος για αναζωπυρώσεις - Eurokinissi

Φωτιά Δυτική Αττική: Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα - Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των ζημιών

Η εικόνα στην Ψάθα παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, όταν οι φλόγες είχαν φτάσει μέσα και γύρω από τον οικισμό προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια

Παρά τη βελτίωση, οι ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες είναι εκτεταμένες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για τον αριθμό των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό από τη φωτιά είναι ολοκληρωτική - Eurokinissi

Η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό από τη φωτιά είναι ολοκληρωτική - Eurokinissi

Η κατάσβεση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής, ενώ καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων που επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Ψάθας, της Λούμπας, των Μορφέικων και του Άνω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

Τα τρία μέτωπα της φωτιάς

Υπό τον συντονισμό του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «Όλυμπος», η εκτεταμένη περιοχή των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις βασικούς τομείς.

Η φωτιά εκτείνεται σε τρία μέτωπα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών - Eurokinissi

Η φωτιά εκτείνεται σε τρία μέτωπα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών - Eurokinissi

Ο πρώτος καλύπτει την περιοχή βόρεια και βορειοανατολικά της Ψάθας προς τα Βίλια, περιλαμβάνοντας το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.

Τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών - Έφτασαν τα 150 χλμ./ώρα

Ο δεύτερος εκτείνεται στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, ενώ ο τρίτος αφορά το νοτιοανατολικό τμήμα, από το Κανδήλι και τη Μονή Καμάρα έως την περιοχή προς τα Μέγαρα.

ψίες θα ξεκινήσου άμεσα για να δωθούν οι πρώτες αποζημειώσεις - Eurokinissi

Οι αυτοψίες θα ξεκινήσου άμεσα για να δωθούν οι πρώτες αποζημειώσεις - Eurokinissi

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το πεδίο, και στους τρεις τομείς καταγράφεται σχετική ύφεση, με τις περιοχές Λούμπα, Ζάχουλη και Κανδήλι να εμφανίζουν καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, οι διάσπαρτες εστίες και η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ

Φωτιά Δυτική Αττική: Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί

Η καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η φωτιά είναι τεράστια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή από τις φωτιές - Eurokinissi

Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή από τις φωτιές - Eurokinissi

Φωτιά Αττική – Βοιωτία: Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη!

Η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς αναγκάζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά σημεία, με βασικό στόχο να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Συνολικά πάνω από 130.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη- Copernicus

Συνολικά πάνω από 130.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη- Copernicus

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου.

 

 

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Συνεχείς εκκενώσεις

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή, ενώ οι πυροσβέστες, οι ομάδες δασοκομάντο, οι εθελοντές και οι κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη με κάθε νέα εστία, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικίες, υποδομές και φυσικό πλούτο από νέες καταστροφές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
 |
ΨΑΘΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξάνθη: Έσωσε Με Λαβή Χάιμλιχ Άνδρα Που Πνιγόταν Στον Δρόμο
Ελλαδα
Ξάνθη: Οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου
Νοσηλεία του πληρώματος του ελικοπτέρου στο 251 ΓΝΑ
Ελλαδα
Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ το πλήρωμα του 2ου ελικοπτέρου
Φωτιά Δυτική Αττική: Φλόγες Πλησιάζουν Εργοστάσιο Βιοαερίου
Ελλαδα
Φωτιά Δυτική Αττική: Η στιγμή που φλόγες πλησιάζουν εργοστάσιο βιοαερίου
Το σημείο μηδέν από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία
Ελλαδα
Το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία
Κυψέλη: Κυκλοφορούσε Με Τη Βαλίτσα Αμέριμνος Στα Εξάρχεια
Ελλαδα
Κυψέλη: «Ο 26χρονος κυκλοφορούσε με τη βαλίτσα αμέριμνος στα Εξάρχεια»
Γράφημα STAR: Τα 110.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία
Ελλαδα
Φωτιά Αττική – Βοιωτία: Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη!
Φωτιά Δυτική Αττική: Καίγεται Η Ψάθα - Νέες Εκκενώσεις
Ελλαδα
Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων
Καιρός: Έρχονται Ξανά 40άρια - Τι Θα Γίνει Με Τα Μελτέμια
Ελλαδα
Καιρός: Έρχονται ξανά 40άρια - Τι θα γίνει με τα μελτέμια
Φωτιές Δυτική Αττική: Αναζωπύρωση Στον Κιθαιρώνα
Ελλαδα
Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top