Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Η εστία εκδηλώθηκε μέσα σε πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Αναζωπύρωση είχαμε τα ξημερώματα στην περιοχή της Λούμπας στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά Δυτική Αττική: Ισχυρές δυνάμεις στη Λούμπα - Κίνδυνος από νέες αναζωπυρώσεις

Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση στην αραιοκατοικημένη περιοχή της Λούμπας Μεγάρων, όπου επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ μηχανήματα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Για πέμπτη μέρα μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική - Eurokinissi

Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στις κατοικίες, καθώς μέχρι στιγμής οι φλόγες δεν έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Ωστόσο, οι Αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος.

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας εξακολουθούν να ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο στα οχήματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, όπως πυροσβεστικά, υδροφόρες και οχήματα εθελοντών.

Η εικόνα στη φωτιά στη Δυτική Αττική είναι βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχει ακόμα κίνδυνος για αναζωπυρώσεις - Eurokinissi

Φωτιά Δυτική Αττική: Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα - Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των ζημιών

Η εικόνα στην Ψάθα παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, όταν οι φλόγες είχαν φτάσει μέσα και γύρω από τον οικισμό προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Παρά τη βελτίωση, οι ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες είναι εκτεταμένες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για τον αριθμό των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό από τη φωτιά είναι ολοκληρωτική - Eurokinissi

Η κατάσβεση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής, ενώ καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων που επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Ψάθας, της Λούμπας, των Μορφέικων και του Άνω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.

Τα τρία μέτωπα της φωτιάς

Υπό τον συντονισμό του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «Όλυμπος», η εκτεταμένη περιοχή των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις βασικούς τομείς.

Η φωτιά εκτείνεται σε τρία μέτωπα, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών - Eurokinissi

Ο πρώτος καλύπτει την περιοχή βόρεια και βορειοανατολικά της Ψάθας προς τα Βίλια, περιλαμβάνοντας το Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.

Ο δεύτερος εκτείνεται στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, ενώ ο τρίτος αφορά το νοτιοανατολικό τμήμα, από το Κανδήλι και τη Μονή Καμάρα έως την περιοχή προς τα Μέγαρα.

Οι αυτοψίες θα ξεκινήσου άμεσα για να δωθούν οι πρώτες αποζημειώσεις - Eurokinissi

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το πεδίο, και στους τρεις τομείς καταγράφεται σχετική ύφεση, με τις περιοχές Λούμπα, Ζάχουλη και Κανδήλι να εμφανίζουν καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, οι διάσπαρτες εστίες και η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Φωτιά Δυτική Αττική: Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί

Η καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η φωτιά είναι τεράστια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή από τις φωτιές - Eurokinissi

Η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς αναγκάζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά σημεία, με βασικό στόχο να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές.

Συνολικά πάνω από 130.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη- Copernicus

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου.

⚠️Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τρίτη 04/08



🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:



📍 #Αττική

📍#Χίο #Ψαρά

📍περιοχές #Εύβοιας



🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/dzctJ9gohc — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή, ενώ οι πυροσβέστες, οι ομάδες δασοκομάντο, οι εθελοντές και οι κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη με κάθε νέα εστία, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικίες, υποδομές και φυσικό πλούτο από νέες καταστροφές.