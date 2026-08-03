Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

«Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο Romeo στις 25 Ιουλίου, με τη σύμβαση να λήγει τότε, διαψεύδοντας τις αιτιάσεις για συνεργασία έως τον Ιανουάριο του 2027.
  • Η Panik Records επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία της Λιόλιου ήταν προγραμματισμένη από 17 Απριλίου έως 25 Ιουλίου 2026 και τηρήθηκε πλήρως.
  • Η ανακοίνωση του Romeo, που υπονοούσε παραβίαση συμφωνίας, χαρακτηρίστηκε αδικαιολόγητη από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.
  • Η Λιόλιου θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον για τη νέα καλλιτεχνική σεζόν.
  • Η Panik Records τόνισε την επαγγελματική ηθική της Λιόλιου και την επιτυχία της καλλιτεχνικής της πορείας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η επίθεση που δέχθηκε η Κατερίνα Λιόλιου από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν, με πηγές από το περιβάλλον της να απαντούν στις αιχμές και να αποκαθιστούν την αλήθεια. 

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Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η σύμβαση της τραγουδίστριας με το νυχτερινό κέντρο είχε διάρκεια έως το τέλος Ιουλίου και δεν υπήρχε καμία συμφωνία για συνεργασία μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα, το φινάλε των εμφανίσεών της (έγινε στις 25 Ιουλίου) είχε ανακοινωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα, τόσο με δελτίο Τύπου, όσο και μέσω των social media, χωρίς να υπάρξει τότε οποιαδήποτε αντίδραση ή ένσταση από την πλευρά της επιχείρησης.

Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση πρότεινε στην Κατερίνα Λιόλιου να μεταφερθεί σε άλλο νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας για τη χειμερινή σεζόν, κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα συνέχιζε στο «Romeo». Η τραγουδίστρια, ωστόσο, επέλεξε να κάνει άλλο ένα σπουδαίο βήμα στην επιτυχημένη πορεία της και να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη επί σκηνής συνεργασία, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση άλλου επιχειρηματία και θα βρίσκεται με τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.

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Άνθρωποι από το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου χαρακτηρίζουν την ανακοίνωση αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε σχεδόν δεκαπέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της. Όπως αναφέρουν, η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που η δημοφιλής τραγουδίστρια συνεχίζει τις σαρωτικές  δισκογραφικές επιτυχίες της και περιοδεύει με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, ενώ επισημαίνουν με νόημα πως πριν ακόμα ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της στο Romeo υπήρξαν videos στα social media τα οποία γνωστοποιούσαν το νέο σχήμα, άλλους καλλιτέχνες, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο σε αυτόν τον χώρο. 

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Κατερίνα Λιόλιου είναι συνεπής στις επαγγελματικές της δεσμεύσεις και τιμά διαχρονικά τις συνεργασίες της. Μάλιστα αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της εμπιστοσύνης και της συνέπειας που την διακρίνουν,  την πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik Records για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Η Κατερίνα Λιόλιου με τον CEO της Panik Records, Γιώργο Αρσενάκο

Η Κατερίνα Λιόλιου με τον CEO της Panik Records, Γιώργο Αρσενάκο

H απάντηση της Panik Records για την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Η δισκογραφική εταιρεία της Κατερίνας Λιόλιου, η Panik Records, απάντησε επίσημα στην ανακοίνωση του Romeo, διαψεύδοντάς την.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Panik αναφέρει: «Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική κι εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό». 

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Και καταλήγει: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

Κατερίνα Λιόλιου: Η Panik απαντάει στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Αναλυτικά η ανακοίνωση που προηγήθηκε από το νυχτερινό κέντρο

Το πρωί της Δεύτερας 3 Αυγούστου, στον λογαριασμό του Romeo στο Instagram αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση, λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο μαγαζί. Παρότι στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η τραγουδίστρια, γίνεται έμμεση αναφορά στη συνεργασία μαζί της, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.

«Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός”».

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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