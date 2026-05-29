Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για την πρώτη της επαφή με τη μουσική, τις σπουδές της και το τραγούδι της που την έκανε ευρέως γνωστή. Με τον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή, συνεργάζονται στενά και ο ίδιος αποκάλυψε το «ελάττωμά» της, ενώ της ζήτησε μια συγγνώμη και την ευχαρίστησε δημόσια για τους ορίζοντες που του άνοιξε επαγγελματικά.

«Γνώρισα την Κατερίνα το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event, εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνιδα, από το The Voice και από τις συνεργασίες της από με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη. Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας, ήμασταν πολλοί φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Παρόλο που πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε και την Κατερίνα”», είπε αρχικά ο Χάρης Παπατζανής σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω.

Το ζευγάρι ζει μαζί και ο σύντροφος της τραγουδίστριας αποκάλυψε την παραξενιά της στην καθημερινότητά τους. «Μεγαλύτερη παραξενιά είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια της κουζίνας ανοιχτά. Πολλές φορές μπαίνω στο σπίτι, μετά από ραντεβού και νομίζω ότι μας έχουν κλέψει. Λύση βρέθηκε, έβαλα αυτόματους μεντεσέδες παντού. Έχουν μείνει τα συρτάρια βέβαια», είπε.

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα», εξομολογήθηκε ο Χάρης Παπατζανής.

Η τραγουδίστρια είχε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ο μπαμπάς της έπαιζε μπουζούκι ερασιτεχνικά και η μαμά της είχε πάντα ανοιχτό το ραδιόφωνο στο σπίτι. Ήθελε πάντα να γίνει τραγουδίστρια. Σπούδασε στη Φιλοσοφική και είχε στόχο να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα.

Το αγαπημένο της τραγούδι είναι το «Νοικιάστηκε». Η ίδια περιέγραψε ότι ανατρίχιασε όταν άκουσε το demo με τη φωνή του Δήμου Αναστασιάδη, ο οποίος έχει συνθέσει τη μουσική.