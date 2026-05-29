Βαρύ πένθος και αβάσταχτος πόνος για τον Τόνυ Μαυρίδη, ο οποίος βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης του αδελφής.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός αποχαιρέτησε το αγαπημένο του πρόσωπο μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, μην μπορώντας να κρύψει τη θλίψη και τη συναισθηματική του φόρτιση.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια να δίνουν το «παρών» αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τόνυ Μαυρίδης δημοσίευσε στα social media εικόνες από την αποχαιρετιστήρια τελετή, φωτογραφίες από τα λουλούδια, το μνήμα και τα κόλλυβα, συνοδεύοντάς τες με λόγια που ράγισαν καρδιές.

«Σήμερα σε αποχαιρετούμε… Τρεις εβδομάδες και ακόμα μοιάζει ψέμα. Καλό ταξίδι αδερφή μου. Θα ζεις πάντα μέσα μου», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας αλλά και τον άρρηκτο δεσμό που τους ένωνε.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια για τη μεγάλη αυτή πληγή. Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσε τον θάνατό της, ο Τόνυ Μαυρίδης είχε συγκλονίσει με τα λόγια του, φανερώνοντας πόσο βαθιά ήταν η αγάπη που έτρεφε για την αδελφή του.

«Σε αγαπάω αδελφή μου. Δεν έφυγες… Έμεινες μέσα μου. Γιατί τέτοια αγάπη δεν χάνεται ποτέ. Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής», είχε γράψει σε μια ανάρτηση που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους.

Η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τον γνωστό μουσικό παραγωγό, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε μιλήσει ανοιχτά και για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί πόνο, φόβο και βαθιά θλίψη, έχοντας στο πλευρό του φίλους, συνεργάτες αλλά και πλήθος κόσμου που του στέλνει μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης.

Οι αναρτήσεις του γέμισαν με λόγια αγάπης, δύναμης και παρηγοριάς, με πολλούς να στέκονται στη συγκλονιστική σχέση που είχε με την αδελφή του και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να τη «κρατήσει ζωντανή» μέσα από τα λόγια και τις αναμνήσεις του.