Δύσκολες ώρες για τον Τόνυ Μαυρίδη- Πέθανε η αδερφή του

Ο μουσικοσυνθέτης την αποχαιρέτησε με τρυφερά λόγια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τόνι Μαυρίδης θρηνεί την απώλεια της αδερφής του.
  • Ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω social media με συγκινητική ανάρτηση.
  • Εξέφρασε την αγάπη του γράφοντας "Δεν έφυγες…έμεινες μέσα μου."
  • Πρόσφατα, ο πατέρας του είχε νοσηλευτεί λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
  • Οι διαδικτυακοί του φίλοι του προσέφεραν συλλυπητήρια.

Μία άσχημη περίοδο της ζωής του διανύει ο Τόνυ Μαυρίδης καθώς πέθανε η αδερφή του. Ο γνωστός μουσικός παραγωγός με μία ανάρτηση που έκανε στα social media γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες της.

«Σε αγαπάω αδελφή μου, Δεν έφυγες…έμεινες μέσα μου. Γιατί τέτοια αγάπη δεν χάνεται ποτέ.» έγραψε στη λεζάντα ο πρώην σύζυγός της Έλενας Παπαρίζου και οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του δώσουν τα συλλυπητήριά τους. 

Ο μουσικοσυνθέτης αυτούς τους μήνες πέρασε δύσκολες στιγμές καθώς στις αρχές Μαρτίου ο μπαμπάς του είχε μπει στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που είχε. 

 

Τότε ο Τόνυ είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία του μπαμπά του από το νοσοκομείο γράφοντας στη λεζάντα:

 

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά»,

