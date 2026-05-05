Στην Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μίνα Αδαμάκη με τις οποίες έπαιξε μαζί στη σειρά “οι τρεις χάριτες” το 1991, αναφέρθηκε η Νένα Μεντή σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η ηθοποιός, που στη δημοφιλή σειρά των Παπαθανασίου- Ρέππα υποδύονταν τη “Μαρία”, η Άννα Παναγιωτοπούλου την “Όλγα” και η Μίνα Αδαμάκη την “Ειρήνη”, ανέφερε πως μπορεί με την Άννα να συνεργάστηκαν καλά και να είχαν χημεία ωστόσο δεν ταίριαξαν σαν χαρακτήρες.

«Κοιτάξτε, η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι Τρεις Χάριτες που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση» τόνισε η Νένα Μεντή.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση με την Μίνα Αδαμάκη “τη μικρότερη αδερφή της σειράς” τονίζοντας πως είχαν ασήμαντους καβγάδες.

«Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο… ασήμαντα. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο. Όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα “Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες και στη δουλειά. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες».

