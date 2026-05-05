Nένα Μεντή: «Με την Άννα δεν ταιριάζαμε. Είχε άλλα μυαλά»

“Με την Αδαμάκη είχαμε ασήμαντους καβγάδες” είπε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 20:37 Μέση Ανατολή ώρα 0: Eπικίνδυνη κλιμάκωση από τον Περσικό μέχρι τον Λίβανο
05.05.26 , 19:52 Τακτική «μαστίγιο και καρότο» από τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη
05.05.26 , 19:52 Nένα Μεντή: «Με την Άννα δεν ταιριάζαμε. Είχε άλλα μυαλά»
05.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Όλα τα γράμματα εμφανίστηκαν, αλλά ο γρίφος έμεινε άλυτος
05.05.26 , 19:35 Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του
05.05.26 , 19:04 UNESCO: Τα 20 ελληνικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στον Κατάλογό της
05.05.26 , 19:00 Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη- Πέθανε η αδερφή του
05.05.26 , 18:52 Η ακρίβεια «καταπίνει» τα μέτρα στήριξης
05.05.26 , 18:40 VOGE (Loncin) XWolf 550L: Πάει... παντού
05.05.26 , 18:38 Μόνιμο το επίδομα 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους φοιτητές
05.05.26 , 18:38 Cash or Trash: Έφερε αντικείμενο που είχε αγοράσει από τη Μοιραράκη
05.05.26 , 18:25 Cash or Trash: Η παίκτρια με το τζίνι που ενθουσίασε τη Μοιραράκη!
05.05.26 , 18:19 Citroen: Η απόσυρση παίρνει παράταση για έναν τελευταίο μήνα
05.05.26 , 18:09 Σενάριο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο!
05.05.26 , 17:42 Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
Δημήτρης Μαχαίρας: Ο «Διονυσάκης» 23 χρόνια μετά το Καφέ της Χαράς
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Λασκαράκη - Σουλτάτος: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού στο Μαϊάμι
Μαρίνα Βερνίκου: Λαμπερές παρουσίες στα εγκαίνια του νέου της καταστήματος
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νένα Μεντή αναφέρεται στη συνεργασία της με την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μίνα Αδαμάκη στη σειρά "Οι τρεις χάριτες".
  • Παρά την καλή χημεία, η Μεντή δηλώνει ότι δεν ταίριαζε με την Άννα ως χαρακτήρες.
  • Η σχέση της με την Άννα ήταν επαγγελματική και όχι φιλική, αν και υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση.
  • Με τη Μίνα Αδαμάκη είχαν μόνο ασήμαντους καβγάδες κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους.
  • Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες στη δουλειά, κάτι που παρατηρεί η Μεντή.

Στην Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μίνα Αδαμάκη με τις οποίες έπαιξε μαζί στη σειρά “οι τρεις χάριτες” το 1991, αναφέρθηκε η Νένα Μεντή σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Άννα Παναγιωτοπούλου, Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου/ φωτογραφία από NDP

Άννα Παναγιωτοπούλου, Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου/ φωτογραφία από NDP

Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»

Η ηθοποιός, που στη δημοφιλή σειρά των Παπαθανασίου- Ρέππα υποδύονταν τη “Μαρία”, η Άννα Παναγιωτοπούλου την “Όλγα” και η Μίνα Αδαμάκη την “Ειρήνη”, ανέφερε πως μπορεί με την Άννα να συνεργάστηκαν καλά και να είχαν χημεία ωστόσο δεν ταίριαξαν σαν χαρακτήρες.

«Κοιτάξτε, η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι Τρεις Χάριτες που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση» τόνισε η Νένα Μεντή. 

Άννα Παναγιωτοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη σπουδαία ηθοποιό

Μίνα Αδαμάκη/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR

Μίνα Αδαμάκη/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση με την Μίνα Αδαμάκη “τη μικρότερη αδερφή της σειράς” τονίζοντας πως είχαν ασήμαντους καβγάδες.

«Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο… ασήμαντα. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο. Όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα “Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες και στη δουλειά. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ
 |
ΜΙΝΑ ΑΔΑΜΑΚΗ
 |
ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top