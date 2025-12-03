Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»

Μία από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Νένα Μεντή στην διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Η σπουδαία και αγαπημένη ηθοποιός μίλησε χωρίς φίλτρα για συνεργασίες, δυσκολίες, προσωπικές απώλειες αλλά και για την κινηματογραφική επιτυχία που – όπως λέει η ίδια – την απογοήτευσε.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η σχέση της με την Άννα Παναγιωτοπούλου, την οποία η Μεντή περιέγραψε ως «δύσκολο άνθρωπο», παρά το γεγονός ότι επαγγελματικά είχαν άψογη χημεία. Η ηθοποιός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις διαφορές τους: «Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι. Ήταν πολύ διαφορετική από μένα, με μια σκοτεινιά. Δεν ήταν αυτό που φαινόταν πάνω στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε «πολλά θέματα ανοιχτά στη ζωή της».

Παρά τις προσωπικές αντιθέσεις τους, η Νένα Μεντή ξεκαθάρισε ότι η Άννα ήταν «εντάξει άνθρωπος», κάτι που – για εκείνη – αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τους παλιούς ηθοποιούς του θεάτρου. Μάλιστα, στάθηκε και στην περιπέτεια υγείας της αείμνηστης συναδέλφου της, αναφέροντας πως το πρόβλημα με το μυαλό ήταν «η χειρότερη αρρώστια» που θα μπορούσε να της συμβεί.

«Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι, αλλά στη δουλειά είμασταν εντάξει, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή χημεία, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχε ωραία στοιχεία η Άννα. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ διαφορετικός από μένα. Με μια σκοτεινιά έτσι. Δεν ήταν αυτό που φαινόταν η Άννα, με πολλά θέματα ανοιχτά στη ζωή της. Πώς να το πω… αυτή η γυναίκα που την έβλεπες εκεί πάνω με αυτό το τρελό χιούμορ και τα λοιπά. Ήταν μάλλον σκοτεινή περίπτωση. Δεν ήταν εξωστρεφής άνθρωπος.

Και να πάθει αυτό το πράγμα με το μυαλό, ρε παιδιά, τη χειρότερη αρρώστια. Ήταν εντάξει άνθρωπος, Μπορεί να μην το ακούτε αρκετό, αλλά για μας στο θέατρο και τους παλιότερους ηθοποιούς, που δεν είναι τα τελευταία χρόνια που μας έφτιαξε η τηλεόραση, γιατί εγώ είχα 25 χρόνια στο θέατρο πριν παίξω. Να είσαι εντάξει άνθρωπος. Αυτό αξίζει. Πάντα έφευγε στην απεργία. Και εγώ. Ποτέ στην απεργία» αποκάλυψε η Νένα Μεντή.

Η συνέντευξη όμως πήρε ακόμη πιο προσωπική τροπή όταν η Νένα Μεντή εξομολογήθηκε τις αποβολές που είχε λόγω τοξοπλάσματος.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχασε τρία παιδιά πριν καταφέρει, μετά από εξετάσεις και επιμονή, να φέρει στον κόσμο την κόρη της. «Αν αρχίσεις να θες το παιδί, σου στοιχίζει», είπε με συγκίνηση, περιγράφοντας πως πιθανότατα κόλλησε το παράσιτο από κρέας που είχε γλείψει γάτα σε ταβέρνα.

Παρά την τραγικότητα των γεγονότων, η ίδια τόνισε πως ήταν «γερό σκαρί» και δεν σταμάτησε να προσπαθεί μέχρι να έρθει το τέταρτο παιδί, το οποίο και κατάφερε να γεννήσει υγιές, μετά την απομάκρυνση του τοξοπλάσματος.

Δεν παρέλειψε επίσης να τοποθετηθεί με αιχμηρό τρόπο για την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία «Ευτυχία». Χαρακτήρισε την ταινία «θλιβερή και κουτή» και αποκάλυψε ότι της είχε προταθεί πρώτα ο πρωταγωνιστικός ρόλος. «Μου έστειλαν το σενάριο… ας μη μιλήσω, θα λένε ότι ζηλεύω», υποστήριξε, επιμένοντας ότι η παράσταση του Ζούλια, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει, ήταν το πραγματικό έργο που η ίδια αγαπούσε.

Με αυτή τη συνέντευξη, η Νένα Μεντή υπενθύμισε γιατί θεωρείται από τις πιο αυθεντικές φωνές του ελληνικού θεάτρου. Δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά, να εκτεθεί, να θυμηθεί όσα πόνεσαν, αλλά και να υποστηρίξει με πάθος την τέχνη της.