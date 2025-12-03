Αμαλία Κωστοπούλου: Έφτιαξε cinnamon rolls την Ημέρα Ευχαριστιών

Η Αμαλία Κωστοπούλου, η νεαρή influencer και κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστοπούλου, μας μεταφέρει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στιγμές ζεστασιάς και γιορτινής διάθεσης, γιορτάζοντας την Ημέρα των Ευχαριστιών με τρόπο που θυμίζει οικογενειακές ταινίες και ζεστά απογεύματα στο σπίτι.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ένα καρουζέλ φωτογραφιών. Οι εικόνες παρουσιάζουν το σπίτι της γεμάτο φως και χρώματα, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να ξεχωρίζει και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικειότητας. Η διακόσμηση, προσεγμένη αλλά όχι υπερβολική, αποπνέει ζεστασιά και κάνει τον θεατή να νιώθει σαν να βρίσκεται εκεί, ανάμεσα σε φίλους και οικογένεια.

Σε μια παραμυθένια μεζονέτα στο Austin του Τέξας ζει το τελευταίο διάσημα μαζί με τον σύζυγό της, Jake Medwell η Αμαλία Κωστοπούλου. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έχει διακοσμήσει με πολύ γούστο το όμορφο σπίτι που ζει, στο οποίο ξεχωρίζει η minimal αισθητική του ζευγαριού. Με αφορμή, μάλιστα, τις γιορτές, η Αμαλία Κωστοπούλου στόλισε το σαλόνι της δίνοντας μια πιο γιορτινή διάθεση στον χώρο.

Ένα από τα πιο γλυκά σημεία της ανάρτησης είναι η κουζίνα της Αμαλίας, γεμάτη με λαχταριστά εδέσματα. Ξεχωρίζουν οι cinnamon rolls που έφτιαξε η ίδια, ένα κλασικό γλυκό που συνδέεται με ζεστασιά, άρωμα κανέλας και αίσθηση σπιτικής φροντίδας.

Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου επιλέγει να μοιραστεί και πιο χαλαρές στιγμές: καθισμένη στον καναπέ, αγκαλιά με αγαπημένα της πρόσωπα, εκπέμπει την αίσθηση της συντροφικότητας και της ηρεμίας.